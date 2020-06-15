Производство автомобилей в Украине пока что продолжается, но объемы снизились очень сильно.

Несмотря на низкую базу сравнения, майский результат украинского автопрома снизился еще на 75%. За месяц предприятиями отрасли были изготовлены всего лишь 126 единиц автотранспортной техники.

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Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился в пять раз. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки были собраны всего лишь 87 автомобилей марки Шкода.

Производство автобусов просело в 2,3 раза до 27 штук. В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и "ЗАЗ", где были изготовлены 25 и 2 автобуса соответственно.

Единственное проявление положительной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 шт. или вдвое больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1 550 ед. автотранспортных средств или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей – 1 325 шт. (-35%);

Коммерческих – 24 шт. (+14%);

Автобусов – 201 шт. (-41%).

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