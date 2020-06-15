Виробництво автомобілів в Україні поки що продовжується, але об’єми знизились дуже сильно.

Незважаючи на низьку базу порівняння, травневий результат українського автопрому знизився ще на 75%. За місяць підприємствами галузі було виготовлено всього лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

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Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком зменшився в п’ять разів. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – "Єврокар", де в травні в режимі великовузлового складання було зібрано всього лише 87 автомобілів марки Шкода.

Виробництво автобусів просіло в 2,3 раза до 27 штук. У травні виробництво автобусів здійснювали тільки два підприємства: "Черкаський автобус" та "ЗАЗ", де було виготовлено 25 і 2 автобуси відповідно.

Єдиний прояв позитивної динаміки був відзначений в сегменті комерційних автомобілів, яких було зроблено 12 шт. або вдвічі більше, ніж роком раніше. Всі машини були виготовлені на заводі "Черкаський автобус".

Всього за період з січня по травень 2020 року в Україні зібрали 1550 од. автотранспортних засобів або на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Легкових автомобілів – 1325 шт. (-35%);

Комерційних – 24 шт. (+14%);

Автобусів – 201 шт. (-41%).

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