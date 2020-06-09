В Узбекистані починається виробництво легких комерційних автомобілів Volkswagen Caddy на базі заводу в м. Джиззак.

Угоду про співпрацю “Узавтосаноат” і концерном “Фольксваген Груп Рус” по організації виробництва легких комерційних авто на базі Джиззацького автомобільного заводу було підписано в березні цього року.

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В даний час цей завод знаходиться на завершальному етапі будівництва. Приміщення основної частини заводу і офісу завершені і готові до експлуатації. В продажу перші узбецькі Caddy з’являться вже в липні, обіцяють в Узавтосаноат.