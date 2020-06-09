В Узбекистане начинается производство легких коммерческих автомобилей Volkswagen Caddy на базе завода в г. Джиззак.

Соглашение о сотрудничестве “Узавтосаноат” и концерна “Фольксваген Груп Рус” по организации производства легких коммерческих авто на базе Джиззацкого автомобильного завода было подписано в марте этого года.

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В настоящее время завод находится на завершающем этапе строительства. Помещение основной части завода и офиса завершены и готовы к эксплуатации. В продаже первые узбекские Caddy появятся уже в июле, обещают в Узавтосаноат.