Ситуация, когда годовой полис обязательного страхования будет стоить так же, как в ЕС, может возникнуть и в Украине. Страховые компании уже объединяются для достижения общих целей.

Страховщики ОСАГО впервые за пять лет смогут участвовать в работе органа управления МТСБУ на паритетных условиях с государством.

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Страховщики сходятся во мнении, что рынку ОСАГО давно и остро необходим новый профильный закон вместо нынешнего, принятого более 15 лет назад. Многие члены МТСБУ принимали активное участие в подготовке вариантов текста нового законопроекта. Однако Верховная Рада прошлого созыва в сентябре 2018 г. оказалась не готова проголосовать за новый закон, не собрав минимально необходимое количество депутатов в зале.

Основные нормы, которые должны быть зафиксированы в законопроекте, поддерживаются всеми участниками рынка ОСАГО:

Постепенное повышение максимальных страховых сумм до европейских стандартов , закрепленных в Евродирективе.

, закрепленных в Евродирективе. Повышение уровня страховой защиты пострадавших в ДТП. В первую очередь, это касается упрощения процедуры выплат за банкротов и за страховые компании, которые ушли с рынка, не выполнив обязательств перед пострадавшими.

Создание законодательной базы для системной диджитализации отрасли.

Дискуссионными остаются пункты о возможной монетизации льгот, перспективе свободного ценообразования, системе корпоративного управления МТСБУ. Нет пока единого мнения по вопросу, должно ли стать обязательным прямое урегулирование или механизм должен быть добровольным.

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