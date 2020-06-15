За "неправильный" цвет указателей поворотов можно получить штраф от полиции.

Пунктом 6.1.5 ДСТУ 3649: 2010 предусмотрены четкие требования к цвету указателей поворотов, а именно и передние, и задние должны быть желтыми. Это требование введено в действие с 2017 года.

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Согласно п.п.9.1.а ПДД указатели поворотов являются предупредительными сигналами. При этом, согласно части 2 ст.122 КУоАП, за использование красных предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 425 грн.

Таким образом, использование красных указателей поворотов или их установка на авто является основанием для остановки автомобиля полицией и наложения штрафа.

Автомобилей с красными "поворотниками" в Украине значительное количество. В частности это автомобили, произведенные для рынка США, которые затем ввезены в Украину. На этих авто устанавливались указатели поворотов именно красного цвета в соответствии со стандартами США.

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