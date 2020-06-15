За "неправильний" колір покажчиків поворотів можна отримати штраф від поліції.

Пунктом 6.1.5 ДСТУ 3649:2010 передбачено чіткі вимоги до кольору покажчиків поворотів, а саме: і передні, і задні повинні бути жовтими. Ця вимога введена в дію з 2017 року.

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Відповідно до п.п.9.1.а ПДР покажчики поворотів є попереджувальними сигналами. При цьому, згідно з частиною 2 ст.122 КУПАП, “за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачено штраф 425 грн”.

Отже, використання червоних покажчиків поворотів чи їх встановлення на авто є підставою для зупинки автомобіля поліцією та накладення штрафу.

Автомобілів з червоними “поворотниками” в Україні багато. Зокрема це автомобілі, вироблені для ринку США, які потім ввезені в Україну. На цих авто встановлюються покажчики поворотів саме червоного кольору відповідно до стандартів США.

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