Керування автомобілем без водійського посвідчення тягне за собою адміністративну відповідальність. Проте сума штрафу не така вже й велика.

Якщо уважно вчитатись в букву закону, то особа, яка керує автомобілем без посвідчення водія, формально не може називатись водієм. Адже Правила дорожнього руху дають чітке визначення, кого слід вважати водієм.

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Водій - особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.

Проте відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким ТЗ, регламентується статтею 126 КУпАП. І ця відповідальність залежить від того, чи у людини зовсім ніколи не було “прав”, чи їх вилучили, чи може просто забула вдома. Щодо останнього, то можливість пред’являти електронне посвідчення водія значно полегшило життя “забудькам” – тепер “права” можна показувати зі смартфону, який практично ніколи не забувають.

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії – 425 грн.

для перевірки посвідчення водія відповідної категорії – грн. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом – 510 грн.

таким транспортним засобом – грн. Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, – 510 грн.

транспортними засобами, – грн. Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, – тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Такі норми відповідальності призводять до того, що люди, яких, припустимо, позбавили “прав” за водіння напідпитку, продовжують їздити без “прав”. Так, це порушення, але штраф у 510 грн та продовження строку позбавлення максимум на пів року – не така вже і велика проблема для порушника.

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