Посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію вже можна пред’явити в смартфоні використовуючи додаток “ДіЯ“.

Відсьогодні застосунок “ДіЯ” доступний для кожного водія й за допомогою нього можна верифікувати документи водія онлайн. Для цього достатньо лише декількох кліків на вашому смартфоні. Заповнивши пару полів та завантаживши фотографії документу, можна верифікувати посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також замовити посвідчення водія онлайн.

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Тепер, коли вас зупинили поліцейські, достатньо пред'явити їм не пластикові або паперові документи, які продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних.

Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланку посвідчення водія. Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і за допомогою нього зможе перевірити дані, від сканувавши QR-код, так і просто по базі.

Кожен водій, який має смартфон і цифрові документи водія у додатку “ДіЯ”, може забути про проблему “забутих вдома документів”.

Наступним кроком буде реалізація цифрової версії полісу автоцивілки також у “ДіЯ“, щоб практично всі документи водія могли бути в одному застосунку.

Нагадаємо, що реєстрація ГБО подорожчала на 100 доларів.