Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации уже можно предъявить в смартфоне используя приложение "Дія".

С сегодняшнего дня приложение "Дія" доступно для каждого водителя и с помощью него можно верифицировать документы водителя онлайн. Для этого достаточно лишь нескольких кликов на вашем смартфоне. Заполнив пару полей и загрузив фотографии документа, можно верифицировать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также заказать водительское удостоверение онлайн.

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Теперь, когда вас остановили полицейские, достаточно предъявить им не пластиковые или бумажные документы, которые продолжают оставаться в силе, а их электронную версию. Полицейские будут проверять наличие информации о них в базе данных.

Для полиции важно проверить именно право на управление транспортным средством, а не наличие физического бланка водительского удостоверения. Каждый патрульный экипаж обеспечен планшетом и с помощью него сможет проверить данные, отсканировав QR-код, так и просто по базе.

Каждый водитель, который имеет смартфон и цифровые документы водителя в приложении "Дія", может забыть о проблеме "забытых дома документов".

Следующим шагом будет реализация цифровой версии полиса автогражданки также в "Дія", чтобы практически все документы водителя могли быть в одном приложении.

Напомним, что регистрация ГБО подорожала на 100 долларов.