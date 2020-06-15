Управление автомобилем без водительского удостоверения влечет за собой административную ответственность. Однако сумма штрафа не такая уж и большая.

Если внимательно вчитаться в букву закона, то лицо, управляющее автомобилем без водительского удостоверения, формально не может называться водителем. Ведь Правила дорожного движения дают четкое определение, кого следует считать водителем.

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Водитель – лицо, управляющее транспортным средством и имеющее удостоверение водителя (удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством, временный талон на право управления транспортным средством) соответствующей категории. Водителем также является лицо, обучающее управлению транспортным средством, находясь непосредственно в транспортном средстве.

Однако ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством, регламентируется статьей 126 КУоАП. И эта ответственность зависит от того, или у человека совсем никогда не было “прав”, или их изъяли, или может просто забыл дома. Относительно последнего, то возможность предъявлять электронное удостоверение водителя значительно облегчило жизнь “забывчивым” – теперь “права” можно показывать со смартфона, который практически никогда не забывают.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории, – 425 грн.

для проверки удостоверение водителя соответствующей категории, – Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, – 510 грн.

таким транспортным средством, – Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, – 510 грн.

транспортными средствами, – Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Такие нормы ответственности приводят к тому, что люди, которых, допустим, лишили “прав” за вождение навеселе, продолжают ездить без “прав”. Да, это нарушение, но штраф в 510 грн и продление срока лишения максимум на полгода – не такая уж и большая проблема для нарушителя.

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