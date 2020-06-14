Идея прицепить к своей легковушке тележку для перевозки чего-то негабаритного рано или поздно посещает каждого автомобилиста. А если это будет тяжелый прицеп или целая автодача?

Необходимость снова “сдавать на права” останавливает многих водителей от приобретения некоторых очень полезных средств перевозки и отдыха: прицепа, автодачи-каравана, лафета для лодки/квадроцикла/байка и тому подобное. Действительно, для буксировки тяжелого прицепа нужны права категории с дополнительным индексом Е (ВЕ, СЕ и т. д.) - Но не всегда!

В украинских ПДД касательно буксировки прицепов есть неожиданные нюансы. В этой статье речь идет не о всех из них, поэтому советуем перечитать Правила.

Согласно п. 2.13 ПДД Украины, буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая нужна для управления автомобилем-тягачом. То есть, если речь идет о легковом автомобиле, им можно тянуть прицеп весом до 750 кг с распространенной категорией В в правах.

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Но есть еще один государственный документ, о котором не все водители знают, но который признают работники полиции: пункт 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. Согласно ему получается, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Однако, здесь есть два важных нюанса, за незнание которых водители расплачиваются немаленьким штрафом (425 грн).

Когда встает вопрос перевозки большого (тяжелого) прицепа, и есть только права категории В, нужно найти баланс между его массой и массой машины-тягача

Если автомобиль, управляемый водителем с категорией В в правах, тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, его автомобиль-тягач (без нагрузки) не может быть легче прицепа. И еще: общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг. Причем эти 3,5 тонны вычисляются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа. Что вполне логично, ведь категория В предусматривает разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг.

Официальный ответ Главного сервисного центра МВД на запрос общественной организации – Федерации кемпинга, караванинга и автотуризма UFCCA

Таким образом получается, что активным автотуристам и любителям активного отдыха, которые подразумевают использование того или иного прицепа, надо позаботиться обо всем еще перед покупкой машины. Чтобы не купить слишком тяжелый или слишком легкий автомобиль.

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Ну а в поездках водителю легкового автопоезда, чтобы быть вооруженным аргументами на случай встречи с принципиальными полицейскими, надо возить с собой документы на транспортные средства, где четко и убедительно указана их масса.

Рекомендация Авто24

Опытным караванерам и бывалым пользователям прицепов это напоминание ни к чему, но для неофитов “прицепного дела” отметим: защелкнув замок прицепного устройства, с точки зрения ПДД вы переходите в несколько иную категорию участников дорожного движения. И на вас с того момента будут распространяться определенные дополнительные ограничения, с которыми следует заранее ознакомиться в Правилах дорожного движения Украины. Речь идет, например, о вашем возрасте, скорости движения и прочем.

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