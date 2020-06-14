Ідея причепити до свого легковика візок для перевезення чогось негабаритного рано чи пізно відвідує кожного автомобіліста. А якщо це буде важкий причіп або ціла автодача?

Необхідність знову “здавати на права” зупиняє деяких водіїв від придбання певних дуже корисних засобів перевезення та відпочинку: причепа, автодачі-каравана, лафета для човна/квадроцикла/байка тощо. Дійсно, для буксирування важкого причепу потрібні права категорії з додатковим індексом Е (ВЕ, СЕ тощо) – але не завжди!

В українських ПДР щодо буксирування причепів є кілька несподіваних нюансів. В цій статті йдеться не про всі з них, тож радимо перечитати Правила.

Згідно з п. 2.13 ПДР України, буксирувати причіп вагою до 750 кг можна з правами тієї категорії, яка потрібна для керування автомобілем-тягачем. Тобто якщо йдеться про легковий автомобіль, ним можна тягнути причеп вагою до 750 кг із загальнопоширеною категорією В у правах.

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Але є ще один державний документ, про який не всі водії знають, але який визнають працівники поліції: пункт 5 Положення про порядок видачі посвідчень водія, затвердженого Постановою Кабміну № 340 від 08.05.1993 р. З нього виходить, що водії з категорією В таки можуть буксирувати причеп, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг. Проте, тут є два важливих нюанси, за незнання яких водії розплачуються чималеньким штрафом (425 грн).

Коли постає питання перевезення великого (важкого) причепа, і є лише права категорії В, треба знайти баланс між його масою і масою машини-тягача

Якщо легковик, керований водієм з категорією В у правах, тягне причеп дозволеною максимальною масою більше 750 кг, його автомобіль-тягач (без навантаження) не може бути легше причепа. І ще: загальна маса автопотягу не повинна перевищувати 3500 кг. Причому ці 3,5 тони вираховуються як сума дозволеної максимальної маси машини і дозволеної максимальної маси причепа. Що цілком логічно, адже категорія В передбачає дозволену максимальну масу транспортного засобу не більше 3500 кг.

Офіційна відповідь Головного сервісного центру МВС на запит громадської організації кемпінгу, караванінгу і автотуризму UFCCA

Таким чином виходить, що активним автотуристам та прихильникам активного відпочинку, які мають на увазі використання того чи іншого причепу, треба подбати про все ще перед купівлею машини. Щоб не придбати надто важкий або надто легкий автомобіль.

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Ну а в поїздках водієві легкового автопотягу, аби бути озброєним аргументами на випадок зустрічі з принциповими поліціянтами, треба возити із собою документи на транспортні засоби, де чітко і переконливо вказана їхня маса.

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Досвідченим караванерам та бувалим користувачам причепів це нагадування ні до чого, але для неофітів “причіпної справи” зазначимо: замкнувши замок причепного пристрою, ви з точки зору ПДР переходите до дещо іншої категорії учасників дорожнього руху. І на вас з того моменту поширюватимуться певні додаткові обмеження, з якими слід заздалегідь ознайомитися у Правилах дорожнього руху України. Йдеться, наприклад, про ваш вік, швидкість руху та інше.

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