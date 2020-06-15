Ситуація, коли річний поліс обов’язкового страхування буде коштувати так само як в ЄС, може виникнути і в Україні. Страхові компанії вже об’єднуються за для досягнення спільних цілей.

Страховики ОСЦПВ вперше за п'ять років зможуть брати участь в роботі органу управління МТСБУ на паритетних умовах з державою.

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Страховики сходяться на думці, що ринку ОСЦПВ давно і гостро необхідний новий профільний закон, натомість нинішнього, прийнятого більше 15 років тому. Багато членів МТСБУ брали активну участь в підготовці варіантів тексту нового законопроекту. Однак Верховна Рада минулого скликання у вересні 2018 р виявилася не готова проголосувати за но вий закон, не зібравши мінімально необхідну кількість депутатів в залі.

Основні норми, які повинні бути зафіксовані в законопроекті, підтримуються всіма учасниками ринку ОСЦПВ:

Поступове підвищення максимальних страхових сум до європейських стандартів , закріплених в Євродирективі.

, закріплених в Євродирективі. Підвищення рівня страхового захисту потерпілих у ДТП. В першу чергу, це стосується спрощення процедури виплат за банкрутів і за страхові компанії, які пішли з ринку, не виконавши зобов'язань перед постраждалими.

Створення законодавчої бази для системної діджіталізаціі галузі.

Дискусійними залишаються пункти про можливу монетизації пільг, перспективи вільного ціноутворення, систему корпоративного управління МТСБУ. Немає поки єдиної думки з питання, чи повинно стати обов'язковим пряме врегулювання або механізм повинен бути добровільним.

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