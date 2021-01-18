В прошлом году свои первые номера в Украине получили почти 440 тыс. легковых автомобилей. Итак, какие цвета и для каких моделей были особенно популярны в 2020 году?

Среди новых легковых автомобилей, которых было зарегистрировано 85,5 тыс. ед., наиболее ходовым цветом был белый. Каждый третий новый автомобиль, прошедший регистрацию в 2020 году, был в этом цвете. Лидером в команде белых стал автомобиль Renault Duster.

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Серый стал вторым по популярности цветом – около 26% из поставленных на учет в прошлом году новых легковых автомобилей были в оттенках серого, а наиболее многочисленным из них стал автомобиль Toyota RAV-4. Строгий черный цвет выбрали 15% покупателей новых машин. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado. На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 9% покупателей, и это четвертый результат. Здесь самым популярным автомобилем был Kia Sportage. Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей – коричневый (7% авто). А лидером в этой масти стал Renault Duster.

В палитре цветов неновых автомобилей, которые в 2020 году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 38% подержанных легковых авто, завезенных из-за рубежа.

Лидер в этом цвете – Renault Megane. Около четверти автомобилей были черными, и это второй результат в сегменте импортируемого секонд-хенда. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat. На третьем месте белый цвет, в него окрашены 14% ввезенных и зарегистрированных машин с пробегом. И в этом цвете Volkswagen Passat завоевал наибольшее количество симпатий украинцев, выбравших неновую машину. На четвертом месте, как и на рынке новых автомобилей, – синий окрас, но в случае с рынком подержанных авто его выбрали 12% автомобилистов, а лидерская позиция здесь принадлежит Volkswagen Golf. На пятом месте красный цвет, в который окрашены 6% легковушек, перешедших на украинские номера. Лидер в этой категории – Renault Megane.