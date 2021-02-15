Наибольшей популярностью на всех континентах пользуются автомобили белого цвета: в среднем по миру их доля составляет 40%.

Химический концерн BASF, один из крупнейших в мире производителей автоэмалей, опубликовал рейтинг популярности автомобильных цветов. По данным компании, в 2020 году автопроизводители использовали более тысячи различных цветов, но преимущественно покупались автомобили с ахроматическим цветом кузова: белым, черным или серым.

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Например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в белый цвет красят 48% автомобилей, в Латинской Америке – 39%, в Северной Америке – 29%, а в Европе, Африке и на Ближнем Востоке – 28%.

Второй по популярности – черный. В целом по миру в прошлом году в черный цвет покрасили 17% автомобилей. В Северной Америке черным был каждый пятый автомобиль (21%). В Европе, Африке и на Ближнем Востоке – 18%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 16%, а в Латинской Америке только 12%.

На третьем месте мирового рейтинга с долей 13% серый, но в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, где доля серых машин составила 20%, он был вторым. В Южной и Северной Америке в серыми были по 18% автомобилей, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 9%.

Среди хроматических цветов, то есть без учета белого, черного и всех оттенков серого, самым популярным стал синий. В целом в прошлом году автозаводы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке использовали 160 оттенков синего, что позволило ему разделить четвертую позицию мирового рейтинга с серым цветом.

Больше всего оттенки синего любят американцы – у них этот цвет стал четвертым по популярности (13%). В Европе, Африке и на Ближнем Востоке синим автомобилям отдают предпочтение 11% покупателей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 6%, в Латинской Америке только 2%.

Красному цвету отдают предпочтение 6% покупатели в мире. Наибольшей популярностью красные автомобили пользуются в Латинской Америке, где их доля составляет 9%. В соседней Северной Америке красными были 8% машин, а в Европе, Африке на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 6%.

Наименее популярными из востребованных оказались:

коричневый – в Азии и Океании (3%),

бежевый – в Европе, Африке и на Ближнем Востоке (по 2%),

оранжевый, зеленый и фиолетовый – в Европе (по 1%),

зеленый – в Северной Америке (1%),

оранжевые оттенки – в Южной Америке (по 1%).

Несмотря на низкую популярность фиолетового и желтого цветов, на которые пришлось всего по 1% автомобилей, специалисты BASF уверены, что в ближайшие годы их популярность значительно возрастет, в частности, в Европе, из-за бума на кроссоверы.