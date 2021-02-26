Институт страхования безопасности дорожного движения США наградил четыре десятка различных моделей титулом Top Safety Pick и почти полсотни – Top Safety Pick +.

Институт страхования безопасности дорожного движения США (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) объявил список лучших моделей машин, выпущенных в 2020 и 2021 годах. Список оказался значительно длиннее, чем прошлогодний, в котором "лайк" смогли получить лишь 64 автомобиля.

Также интересно: Названы самые надежные автомобили современности по версии J.D. Power

41 автомобиль из нынешнего списка получил "стандартную" оценку качества и безопасности, отвечая шести основным критериям IIHS. Еще 49 машин заслужили самую высокую оценку Top Safety Pick+, для которой транспортные средства должны соответствовать вышеуказанным стандартам безопасности, а также поставляться с приемлемыми или хорошими фарами на всех уровнях комплектаций.

Среди победителей оказались Honda Civic, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Audi A4, BMW 3 Серии, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Hyundai Sonata и другие. Как ни странно, в списке Top Safety Pick оказался лишь один пикап – Ram 1500, и тот считается безопасным только при условии оснащения дополнительной системой предотвращения аварий спереди.

Top Safety Pick+ получили преимущественно дорогие модели машин. Так, в список попали Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX и Volvo S60. Впрочем, некоторым доступным моделям также удалось выбиться в лидеры, включая Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 и Toyota Sienna.

В целом, лучшие результаты продемонстрировала Hyundai Motor Group, поскольку 12 моделей брендов Hyundai, Kia и Genesis получили награду Top Safety Pick, а еще 5 названы Top Safety Pick+. Великолепные результаты показала и Volvo, получив 9 наград Top Safety Pick+.

На противоположной стороне спектра, IIHS отметил, что Mitsubishi “не получила ни одной награды до сих пор". Эксперты также критикуют General Motors, поскольку их "поражает" тот факт, такой крупный автопроизводитель получил только две награды.

IIHS Top Safety Pick 2021



Компактные автомобили

Honda Insight

Mazda 3 седан

Mazda 3 хэтчбек

Subaru Crosstrek Hybrid

Среднеразмерные автомобили

Honda Accord

Kia K5 (выпущенные после ноября 2020)

Mazda 6

Nissan Altima

Nissan Maxima (выпущенные после ноября 2020)

Subaru Legacy

Subaru Outback

Toyota Camry

Среднеразмерные люксовые автомобили

Acura TLX

Lexus ES 350

Lexus IS

Tesla Model 3

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo V60

Volvo V60 Recharge

Полноразмерные люксовые автомобили

Audi A6

Audi A6 allroad

Audi A7

Genesis G70

Genesis G90

SMALL SUVS

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-30 (выпущенные после сентября 2020)

Nissan Rogue

Subaru Forester

Volvo XC40

Среднеразмерные кроссоверы

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Mazda CX-9

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Среднеразмерные люксовые кроссоверы

Acura RDX

Cadillac XT6

Hyundai Nexo

Lexus NX

Mercedes-Benz GLE-Class (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Полноразмерные кроссоверы/внедорожники

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

MINIVANS

Honda Odyssey

Toyota Sienna

IIHS Top Safety Pick 2021

Компактные автомобили

Honda Civic седан

Honda Civic хэтчбек (кроме Type R)

Hyundai Veloster (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Kia Forte (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Kia Soul (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Nissan Sentra

Subaru Crosstrek (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Subaru Impreza седан (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Subaru Impreza универсал (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Subaru WRX (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Toyota Corolla хэтчбек

Toyota Corolla седан

Среднеразмерные автомобили

Hyundai Sonata

Среднеразмерные люксовые автомобили

Audi A4

Audi A5 Sportback

BMW 3 Серии

Mercedes-Benz C-Class (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Полноразмерные автомобили

Kia Stinger (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Компактные кроссоверы

Chevrolet Equinox

Ford Escape

Honda CR-V

Hyundai Kona (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Hyundai Tucson (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Hyundai Venue

Kia Seltos (выпущенные после августа 2020, с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Kia Sportage (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Lexus UX

Lincoln Corsair

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

Среднеразмерные кроссоверы

Ford Edge

Kia Sorento

Kia Telluride

Volkswagen Tiguan

Среднеразмерные люксовые кроссоверы

Lexus RX

Lincoln Aviator

Mercedes-Benz GLC (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)

Полноразмерный кроссовер/внедорожники

Audi Q8

Полноразмерные пикапы

Ram 1500 crew cab (с опционной системой предотвращения лобового столкновения).