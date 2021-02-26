Институт страхования безопасности дорожного движения США наградил четыре десятка различных моделей титулом Top Safety Pick и почти полсотни – Top Safety Pick +.
Институт страхования безопасности дорожного движения США (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) объявил список лучших моделей машин, выпущенных в 2020 и 2021 годах. Список оказался значительно длиннее, чем прошлогодний, в котором "лайк" смогли получить лишь 64 автомобиля.
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41 автомобиль из нынешнего списка получил "стандартную" оценку качества и безопасности, отвечая шести основным критериям IIHS. Еще 49 машин заслужили самую высокую оценку Top Safety Pick+, для которой транспортные средства должны соответствовать вышеуказанным стандартам безопасности, а также поставляться с приемлемыми или хорошими фарами на всех уровнях комплектаций.
Среди победителей оказались Honda Civic, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Audi A4, BMW 3 Серии, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Hyundai Sonata и другие. Как ни странно, в списке Top Safety Pick оказался лишь один пикап – Ram 1500, и тот считается безопасным только при условии оснащения дополнительной системой предотвращения аварий спереди.
Top Safety Pick+ получили преимущественно дорогие модели машин. Так, в список попали Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX и Volvo S60. Впрочем, некоторым доступным моделям также удалось выбиться в лидеры, включая Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, Nissan Maxima, Mazda CX-5 и Toyota Sienna.
В целом, лучшие результаты продемонстрировала Hyundai Motor Group, поскольку 12 моделей брендов Hyundai, Kia и Genesis получили награду Top Safety Pick, а еще 5 названы Top Safety Pick+. Великолепные результаты показала и Volvo, получив 9 наград Top Safety Pick+.
На противоположной стороне спектра, IIHS отметил, что Mitsubishi “не получила ни одной награды до сих пор". Эксперты также критикуют General Motors, поскольку их "поражает" тот факт, такой крупный автопроизводитель получил только две награды.
IIHS Top Safety Pick 2021
Компактные автомобили
Honda Insight
Mazda 3 седан
Mazda 3 хэтчбек
Subaru Crosstrek Hybrid
Среднеразмерные автомобили
Honda Accord
Kia K5 (выпущенные после ноября 2020)
Mazda 6
Nissan Altima
Nissan Maxima (выпущенные после ноября 2020)
Subaru Legacy
Subaru Outback
Toyota Camry
Среднеразмерные люксовые автомобили
Acura TLX
Lexus ES 350
Lexus IS
Tesla Model 3
Volvo S60
Volvo S60 Recharge
Volvo V60
Volvo V60 Recharge
Полноразмерные люксовые автомобили
Audi A6
Audi A6 allroad
Audi A7
Genesis G70
Genesis G90
SMALL SUVS
Mazda CX-3
Mazda CX-5
Mazda CX-30 (выпущенные после сентября 2020)
Nissan Rogue
Subaru Forester
Volvo XC40
Среднеразмерные кроссоверы
Ford Explorer
Hyundai Palisade
Mazda CX-9
Subaru Ascent
Toyota Highlander
Среднеразмерные люксовые кроссоверы
Acura RDX
Cadillac XT6
Hyundai Nexo
Lexus NX
Mercedes-Benz GLE-Class (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Volvo XC60
Volvo XC60 Recharge
Volvo XC90
Volvo XC90 Recharge
Полноразмерные кроссоверы/внедорожники
Audi e-tron
Audi e-tron Sportback
MINIVANS
Honda Odyssey
Toyota Sienna
IIHS Top Safety Pick 2021
Компактные автомобили
Honda Civic седан
Honda Civic хэтчбек (кроме Type R)
Hyundai Veloster (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Kia Forte (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Kia Soul (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Nissan Sentra
Subaru Crosstrek (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Subaru Impreza седан (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Subaru Impreza универсал (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Subaru WRX (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Toyota Corolla хэтчбек
Toyota Corolla седан
Среднеразмерные автомобили
Hyundai Sonata
Среднеразмерные люксовые автомобили
Audi A4
Audi A5 Sportback
BMW 3 Серии
Mercedes-Benz C-Class (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Полноразмерные автомобили
Kia Stinger (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Компактные кроссоверы
Chevrolet Equinox
Ford Escape
Honda CR-V
Hyundai Kona (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Hyundai Tucson (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Hyundai Venue
Kia Seltos (выпущенные после августа 2020, с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Kia Sportage (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Lexus UX
Lincoln Corsair
Toyota C-HR
Toyota RAV4
Toyota RAV4 Prime
Toyota Venza
Среднеразмерные кроссоверы
Ford Edge
Kia Sorento
Kia Telluride
Volkswagen Tiguan
Среднеразмерные люксовые кроссоверы
Lexus RX
Lincoln Aviator
Mercedes-Benz GLC (с опционной системой предотвращения лобового столкновения)
Полноразмерный кроссовер/внедорожники
Audi Q8
Полноразмерные пикапы
Ram 1500 crew cab (с опционной системой предотвращения лобового столкновения).