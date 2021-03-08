Через два с половиной года, после мировой премьеры, компания Renault начала продажи купеобразного кроссовера Arkana в Европе. Цена новинки удивила: в Германии базовая Arkana стоит 27 850 евро – это вдвое дороже, чем в Украине. А самая дорогая комплектация с пакетом R.S. Line оценена более 35 тысяч евро.

Колоссальная разница в цене с украинским Renault Arkana объясняется просто: в Европе продают совсем другой кроссовер. Причем в Старый Свет его привозят из Южной Кореи, где он выпускается на заводе Renault-Samsung

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Европейское кросс-купе Renault Arkana базируется на современной платформе CMF-B и оснащается другими силовыми агрегатами. Обычных атмосферных двигателей в Arkana для Европы нет: только гибриды E-Tech или турбомотор TCe.

Моторы серии E-Tech Hybrid предлагают отдачу в 145 и 160 лошадиных сил, а микрогибрид на основе турбомотора 1,3 TCe с 12-вольтовым стартер-генератором производит 140 сил. Во всех случаях привод будет только на переднюю ось.

Внутри европейская топ-версия Arkana заметно отличается от той, что собирают и продают в Украине. Также кроссовер для европейского рынка получил набор обязательных электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы, ассистент контроля слепых зон и систему автоматического торможения.

Фото: европейская версия Renault Arkana / Renault