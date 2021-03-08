Через два з половиною роки, після світової прем'єри, компанія Renault почала продажі купеподібного кросовера Arkana в Європі. Ціна новинки здивувала: в Німеччині базова Arkana коштує 27 850 євро – це вдвічі дорожче, ніж в Україні. А найдорожча комплектація з пакетом R.S. Line оцінена більше 35 тисяч євро.

Колосальна різниця в ціні з українською Renault Arkana пояснюється просто: в Європі продають зовсім інший кросовер. Причому до Старого Світу його привозять з Південної Кореї, де він випускається на заводі Renault-Samsung

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Європейський крос-купе Renault Arkana базується на сучасній платформі CMF-B і оснащується іншими силовими агрегатами. Звичайних атмосферних двигунів у Arkana для Європи немає: тільки гібриди E-Tech або турбомотор TCe.

Мотори серії E-Tech Hybrid пропонують віддачу у 145 та 160 кінських сил, а мікрогібрид на основі турбомотора 1,3 TCe з 12-вольтовим стартер-генератором продукує 140 сил. В усіх випадках привід буде лише на передню вісь.

Всередині європейська топ-версія Arkana помітно відрізняється від тієї, що збирають і продають в Україні. Також кросовер для європейського ринку отримав набір обов’язкових електронних помічників: адаптивний круїз-контроль, систему контролю смуги, асистент контролю сліпих зон і систему автоматичного гальмування.

Фото: європейська версія Renault Arkana / Renault