Такого у "Дачії" ще не було. Навіть логотип у новинки зовсім інакший.

Groupe Renault і бренд Dacia розкрили подробиці про свої плани на найближчий час, представили концепт Dacia Bigster – “старшого брата” Duster? та анонсували ще пару новинок. Усі з’являться на ринку до 2025 року.

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Представлений концепт Dacia Bigster обіцяють запустити у серійне виробництво і він стане одним із перших автомобілів, створених у рамках глобальної стратегії змін під назвою “Ренолюція”. Bigster стане першим кросовером C-класу для румунської марки. Виробник заявляє, що “Dacia залишиться Dacia і збереже свою цінову політику”.

У формі концепту Dacia Bigster має довжину 4,6 метри, виглядає масивно та потужньо, однак що з цього дійде до конвеєру – поки не ясно. Тим не менш, концепт демонструє навіть дещо більше, ніж просто майбутній кросовер. Це нова стилістика в дизайні та новий логотип марки Dacia. Y-подібні елементи оптики нагадують світлові підписи фар нових Logan і Sandero. “Ікс” у центрі радіаторної решітки, рельєфний капот, масивні накладки на колісні арки – загалом усе виглядає надзвичайно добре і цілком відповідно 2025 року.

Dacia Bigster буде доступний з традиційними ДВЗ, гібридними установками, а також двигунами на альтернативному пальному, повідомляє автовиробник, не вдаючись у деталі. Ймовірно, мова йде про газові установки. Відомо, що кросовер матиме виконання з семимісним салоном. Решта подробиць поки недоступні.

Фото: концепт Dacia Bigster / Dacia

Bigster повинен вийти у 2025 році, а до того часу Dacia планує презентувати ще дві новинки, які повинні дебютувати у 2022 і 2024 році.