У революційних планах Групи Renault ключовим аспектом стратегії є прибутковість усієї продуктової лінійки. Задля цього буде проведена масштабна трансформація модельної гами з переходом на випуск електрокарів. Незважаючи на тотальну електрифікацію, у планах французького гіганта знайшлось місце і для нової Lada Niva. Навіть двох.

Сьогодні, після затвердження радою директорів, генеральний директор групи Renault Лука де Мео представив “Ренолюцію” (Renaulution) – новий стратегічний план, спрямований на зміну пріоритетів Групи з обсягів на прибутковість.

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Стратегічний план Renaulution складається з 3 етапів, які запускаються паралельно:

“Відродження”, яке має бути реалізовано до 2023 року, зосереджено на відновленні маржі і грошових коштів;

“Оновлення”, що охоплює період до 2025 року, призведе до оновлення і поліпшення продуктової лінійки, що підвищить прибутковість бренду;

“Революція” (після 2025 року) змінить бізнес-модель в бік технологій, енергії і мобільності; це зробить групу Renault лідером в ланцюжку створення доданої вартості нової мобільності.

Група ставить перед собою нові фінансові цілі: до 2023 року досягти показника більше 3% операційної маржі, близько 3 млрд євро сукупного операційного вільного грошового потоку від автомобільної діяльності і знизити інвестиції приблизно до 8% від виручки, а до 2025 року мати не менше 5% операційної маржі і близько 6 млрд євро сукупного операційного грошового потоку. План “Ренолюція” забезпечить стійку прибутковість Групи, при дотриманні зобов'язань з нульових викидів CO 2 в Європі до 2050 року.



Фото: Dacia Bigster Concept, Renault 5 Prototype, Mobilize EZ-1 Prototype, болід A521 / Groupe Renault

Зміна орієнтиру з обсягів на прибутковість означає скорочення обсягу випуску автомобілів з 4 мільйонів у 2019 році до 3,1 млн у 2025 році, зменшення кількості глабольних платформ з 6 до 3, а силових агрегатів з 8 до 4. До 2025 року Група планує випустити 24 нових автомобіля, 10 з яких будуть електричними. Також Група планує відродити знакові історичні моделі в новому форматі.

Dacia-Lada

Dacia залишиться Dacia з властивим їй легким характером, а Lada продовжить пропонувати доступні продукти, засновані на перевірених технологіях. Замість 4 платформ і 18 типів кузова для двох брендів тепер передбачено лише одну платформу і 11 типів кузову. Це означає, що усі автомобілі Lada та Dacia матимуть архітектуру CMF-B – ця платформа дозволяє будувати машини класів В і С з довжиною кузова до 4,5 метра. Цю платформу використовуватимуть і нові моделі Lada Niva, яку випускатимуть у компактному та середньорозмірному форматах.

Так можуть виглядати нові “Ниви”

Alpine

Alpine об'єднає автомобілі Alpine, Renault Sport та Renault Sport Racing в повноцінне, нове “розумне” підприємство зі спеціалізацією на розробці ексклюзивних і інноваційних спортивних автомобілів. У бренду Alpine буде три електрокари, розробка яких ведеться спільно з Lotus.

Mobilize

Новий бізнес-підрозділ націлений на створення нових джерел прибутку, за рахунок послуг, пов'язаних з мобільністю. До 2030 року Mobilize повинні забезпечити понад 20% доходів Групи. В рамках цього проекту буде представлено 4 спеціально розроблених автомобіля: два для каршерінга, один для перевезення пасажирів, один комерційний автомобіль доставки.