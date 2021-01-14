В революционных планах Группы Renault ключевым аспектом стратегии является прибыльность всей продуктовой линейки. Для этого будет проведена масштабная трансформация модельной гаммы с переходом на выпуск электрокаров. Несмотря на тотальную электрификацию, в планах французского гиганта нашлось место и для новой Lada Niva. Даже двух.

Сегодня, после утверждения советом директоров, генеральный директор группы Renault Лука де Мео представил "Ренолюцию" (Renaulution) – новый стратегический план, направленный на изменение приоритетов Группы по объемам на прибыльность.

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Стратегический план Renaulution состоит из 3 этапов, которые запускаются параллельно:

"Возрождение", которое должно быть реализовано до 2023 года, сосредоточено на восстановлении маржи и денежных средств;

"Обновление", охватывающий период до 2025 года, приведет к обновлению и улучшению продуктовой линейки, повысит прибыльность бренда;

"Революция" (после 2025 года) изменит бизнес-модель в сторону технологий, энергии и мобильности; это сделает группу Renault лидером в цепочке создания добавленной стоимости новой мобильности.

Группа ставит перед собой новые финансовые цели: к 2023 году достичь показателя более 3% операционной маржи, около 3 млрд евро совокупного операционного свободного денежного потока от автомобильной деятельности и снизить инвестиции примерно до 8% от выручки, а к 2025 году иметь не менее 5% операционной маржи и около 6 млрд евро совокупного операционного денежного потока. План "Ренолюция" обеспечит устойчивую доходность Группы, при соблюдении обязательств к нулевым выбросам CO2 в Европе к 2050 году.



Фото: Dacia Bigster Concept, Renault 5 Prototype, Mobilize EZ-1 Prototype, болід A521 / Groupe Renault

Изменение ориентира по объемам на прибыльность означает сокращение объема выпуска автомобилей с 4 миллионов в 2019 году до 3,1 млн в 2025 году, уменьшение количества глабольних платформ с 6 до 3, а силовых агрегатов с 8 до 4. К 2025 году Группа планирует выпустить 24 новых автомобиля, 10 из которых будут электрическими. Также Группа планирует возродить знаковые исторические модели в новом формате.

Dacia-Lada

Dacia останется Dacia с присущим ей легким характером, а Lada продолжит предлагать доступные продукты, основанные на проверенных технологиях. Вместо 4 платформ и 18 типов кузова для двух брендов теперь предусмотрено только одну платформу и 11 типов кузова. Это означает, что все автомобили Lada и Dacia будут с архитектурой CMF-B – это платформа позволяет строить машины классов В и С с длиной кузова до 4,5 метров. Эту платформу будут использовать и новые модели Lada Niva, которую будут выпускать в компактном и среднеразмерном форматах.

Так могут выглядеть новые “Нивы”

Alpine

Alpine объединит автомобили Alpine, Renault Sport и Renault Sport Racing в полноценное, новое "умное" предприятие со специализацией на разработке эксклюзивных и инновационных спортивных автомобилей. У бренда Alpine будет три электрокара, разработка которых ведется совместно с Lotus.

Mobilize

Новое бизнес-подразделение нацелено на создание новых источников прибыли, за счет услуг, связанных с мобильностью. К 2030 году Mobilize должны обеспечить более 20% доходов Группы. В рамках этого проекта будет представлено 4 специально разработанных автомобиля: два для краткосрочной аренды автомобиля, один для перевозки пассажиров, один коммерческий автомобиль доставки.