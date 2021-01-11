1970-е были чрезвычайно успешными для субкомпактных автомобилей, и в частности для Renault. Французский автопроизводитель выпустил более восьми миллионов малолитражных автомобилей модели Renault 4, которые продавались в течение трех десятилетий, а также около девяти миллионов Renault 5, что продержались на конвейере два десятилетия. Обе модели хотят вернуть к жизни в формате электромобилей.

Компания Renault планирует возродить две свои модели в качестве электромобилей, сообщает агентство Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники.

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Компакт Renault 4 выпускался с 1961 по 1994 годы, а Renault 5 продержался на конвейере с 1972 по 1996 год. Обе модели были чрезвычайно популярными, было продано более 17 млн таких машин. Обе модели славились своей простотой и неприхотливостью, надежностью и доступностью.

По данным агентства, Renault 4 и 5 числятся в производственных планах французской компании на ближайшие годы. При этом обе возрожденные модели станут электрическими. Это согласуется с глобальной стратегией бренда, ведь в 2020 году Renault объявила, что сосредоточится на выпуске максимально прибыльных моделей авто, в первую очередь электрокарах и кроссоверах.

Фото: оригинальный Renault 4 и рендер современного электрокара / Autoreview, L’Argus

Сам французский производитель информацию о возрождении Renault 4 и 5 пока не прокомментировал. Между тем издание L'Argus уже успело подготовить рендеры будущих машин.

Фото: оригинальный Renault 5 (Le Car на рынке США) и рендер современного электрокара / Motor1, L’Argus