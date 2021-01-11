1970-ті були надзвичайно успішними для субкомпактних автомобілів, і зокрема для Renault. Французький автовиробник випустив більше восьми мільйонів малолітражних автомобілів моделі Renault 4, які продавались протягом трьох десятиліть, а також близько дев'яти мільйонів Renault 5, що протримались на конвеєрі два десятиліття. Обидві моделі хочуть повернути до життя у форматі електромобілів.

Компанія Renault планує відродити дві свої моделі в якості електромобілів, повідомляє агентство Automotive News Europe, посилаючись на власні джерела.

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Компакт Renault 4 випускався з 1961 по 1994 роки, а Renault 5 протримався на конвеєрі з 1972 по 1996 рік. Обидві моделі були надзвичайно популярними, було продано більше 17 мільйонів таких машин. Обидві моделі славились своєю простотою і невибагливістю, надійністю та доступністю.

За данними агентства, Renault 4 і 5 значаться у виробничих планах французької компанії на найближчі роки. При цьому обидві відроджені моделі стануть електричними. Це узгоджується з глобальною стратегією бренду, адже у 2020 році Renault оголосила зосередиться на випуску максимально прибуткових моделей авто, в першу чергу електрокарах та кросоверах.

Фото: оригінальний Renault 4 та рендер сучасного електрокара / Autoreview, L’Argus

Сам французький виробник інформацію про відродження Renault 4 і 5 поки не прокоментував. Тим часом видання L’Argus вже встигло підготувати рендери майбутніх машин.

Фото: оригінальний Renault 5 (Le Car на ринку США) та рендер сучасного електрокара / Motor1, L’Argus