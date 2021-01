Презентація нової символіки виявилась настільки масштабною, що увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Як і було обіцяно, Kia офіційно змінила логотип і представила новий слоган. Для демонстрації нової символіки виробник влаштував піротехнічне шоу з дронами в нічному небі над містом Інчон в Південній Кореї.

Південнокорейський автовиробник говорить, що новий логотип включає елементи симетрії, ритму і підйому. Фірмовий знак позбувся овалу, а сам напис виконаний особливим шрифтом і літери у ньому зливаються в суцільну ламану лінію. У компанії пояснили, що ритмічна безперервна лінія логотипу символізує “прихильність бренду прагненню створювати для клієнтів надихаючі миті при будь-якій взаємодії, а його симетрія демонструє впевненість”. Крім того, висхідні лінії “втілюють зростаючі амбіції бренду і те, що він пропонує клієнтам”.

Разом із логотипом, змінився і девіз марки – замість “Мистецтво дивувати” (The Power to Surprise) новий слоган проголошує: “Рух, який надихає” (Movement that Inspires).

Запуск нової айдентики відзначився світловим шоу, для якого було задіяно 303 дрони – це рекордна кількість спеціалізованих безпілотних літальних апаратів, які були використані для одночасного запуску феєрверків.