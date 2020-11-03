Корозія була помічена на багатьох машинах Kia K5, відомих у нас, як Optima.

Останнім часом на автомобільних форумах та в соцмережах почали з'являтись скарги на Kia K5. Власники автомобілів звертають увагу на те, що їх щойно куплені машини мають приховані осередки корозії. Далі з’ясувалось, що руді “прикраси” є й на кузовах машин, що ще стоять у автосалонах дилерів.

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Найбільш проблемним місцем нових Kia K5 виявився багажник. Власники седанів зіткнулися з дрібними осередками корозії на його верхній кромці.

Ютубер з каналу ProDrive вирішив перевірити ці чутки і подався до фірмових автосалонів Kia. Оглянувши сім автомобілів у трьох дилерських центрах, він виявив гнилу кромку багажника майже на всіх моделях. Серед оглянутих машин були білі, сріблясті і чорні екземпляри. А в одного з автомобілів іржава пляма була ще й над задньою оптикою. Ще один автомобіль – з тестового парку – припаркований на вулиці, виявився покритий іржею ще сильніше.

Співробітники дилерських центрів проблеми у цій ситуації не вбачають, а блогеру порадили купувати новий автомобіль і відразу ж звертатись за гарантійним випадком. Інші фахівці розповіли, що подібну проблему мала і попередня генерація моделі K5/Optima. А причиною утворення корозії називають потрапляння вологи і пилу під ущільнювач багажного відсіку.