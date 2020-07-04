Якби не було корозії, життя автомобілістів було б набагато легшим. Особливо коли йдеться про власників добряче вживаних авто, яким рано чи пізно доводиться знищувати іржу на найдорожчій частині автомобіля – його кузові.
На жаль, практично кожен власник автомобіля віком 10+ років стикається з проблемою корозії. Парадоксально, але отримати послугу з видалення невеликих вогнищ корозії не так просто – більшість кузовних майстерень воліють працювати з об’ємними заказами або пропонують замінити цілу деталь.
Такий випадок – не найважчий для борця з корозією. Гірше, коли іржа проїла метал до раковин або дірок чи засіла всередині закритих порожнин.
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Тому багатьом власникам доводиться позбавлятися іржі своїми руками. Відразу відзначимо кілька фундаментальних постулатів у боротьбі з корозією.
- Що раніше ви почнете нищення вогнищ корозії, що легше це буде зробити. Якщо “руду хворобу” запустити, остаточне звільнення від неї буде можливе тільки шляхом зварювальних робіт – а це вже інший рівень технологій і витрат.
- Будь-яке вогнище корозії має бути ліквідовано повністю, абсолютно. Тобто метал попри всі складнощі треба зачищати до блиску, навіть якщо це призведе до утворення наскрізних отворів.
- Завжди пам’ятайте, що іржа полюбляє ховатися у щілинах, завалькованих краях деталей, замкнутих об’ємах тощо. Якщо залишити її там, то нищити корозію поряд, на легкодоступному місці, сенсу немає: назабаром вона вилізе і знову почне свою руйнівну діяльність.
Інструменти
Щоби прибрати іржу з автомобіля своїми руками, знадобиться нехитрий інструмент. Перераховані нижче засоби застосовуються в залежності від ступеню розвитку корозії і місця на кузові.
Жорсткість і розміри щітки залежать від ступені враження метала корозією і місця, де це сталося. Універсальних щіток не буває
- Наждачна шкірка. Вам пощастило, якщо потрібна буде лише вона. Наждачка ефективна там, де іржа неглибока, без раковин, а місце – легкодоступне.
- Щітка. Ручний варіант допомагає на невеликих площах відносно глибокої корозії, де вже є заглиблення, так звані раковини.
- Щітка з електроприводом. Краще брати дриль, яка на відміну від шліфмашинки (“болгарки”) дає змогу працювати на більш низьких обертах. Робота щітки на високих обертах перегріває метал, через що утворюются опуклості і натягування частинок металу на раковини з невичищеною іржою. Вибір щіток дуже широкий, і за розміром, і за матеріалом “щетини”, тож вибирайте в залежності від ваших умов.
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- Круги із шліфмашинкою. На деталях з товстого металу (в сучасних авто таких небагато) майстри зчищають іржу грубим шліфувальним інструментом на базі “болгарки”. Це вимагає вміння, а крім того – послаблює відповідальні деталі.
- Перетворювач іржі. Якщо шар рихлої іржі геть тонкий, його можна легко знищити хімічним шляхом. Цей спосіб добрий ще й тим, що після нього на металі залишається надійна захисна антикорозійна плівка. Але якщо шар іржі товстий, є небезпека, що препарат не просочить його весь і потенційне вогнище корозії залишиться на металі, хоча і в законсервованому вигляді.
Перетворювач іржі добре допомагає там, де корозія неглибока. Крім того, деякі з таких препаратів можна застосовувати замість антикорозійного грунта
Іржа в порогах
На жаль, в автомобілі є місця, подолати іржу в яких дуже непросто. По-перше, це зони, де метал складено в декілька шарів – стики деталей, завальковані краї панелей (найчастіше – двері, капот, кришка багажника). Чуже часто руйнівні процеси починаються саме тут. Вичистити звідси іржу механічним шляхом неможливо, але на такий випадок існують хімічні засоби – антикори-інгібітори з високою проникаючою здатністю. Їх бажано застосовувати превентивно, коли видимих симптомів рудої чуми ще не видно.
Ще одна територія прихованої корозії – закриті об’єми типу порогів, лонжеронів, силових коробів. Потрапити всередину для механічної боротьби з іржею можна тільки, розрізавши деталі. Але зазвичай в таких зонах є отвори (іноді їх доводиться робити самотужки) для введення всередину хімічних препаратів - інгібіторів, які вбивають і призупиняють корозію. Їх також бажано застосовувати превентивно, не очікуючи, коли на порогах з’являться наскрізні дірки.
Власник згаяв час – прибрати таку іржу можна тільки шляхом зварювальних робіт або заміною деталей.
Наостанок відзначимо, що коли іржу буде прибрано з кузова, чисті місця неодмінно слід захистити від нового наступу корозії. Тому краще заздалегідь приготувати знежирювач, грунт, а також мастику або фарбу в залежності від того, на якій частині кузова точилася ваша боротьба з рудою чумою.
Рекомендація Авто24
Боротьба з іржею – без перебільшення, найбільш нудна процедура з усіх ремонтних операцій в гаражі. Але вона дуже важлива, оскільки часом допомагає зекономити буквально тисячі гривень. Причому нічого особливого, щоб прибрати іржу з машини в домашніх умовах, не потрібно – головне наполегливість і терпіння. Звісно, якщо ви не згаяли час і не довели діло до наскрізних отворів. Хоча і така корозія може бути подолана.
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