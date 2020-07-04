Якби не було корозії, життя автомобілістів було б набагато легшим. Особливо коли йдеться про власників добряче вживаних авто, яким рано чи пізно доводиться знищувати іржу на найдорожчій частині автомобіля – його кузові.

На жаль, практично кожен власник автомобіля віком 10+ років стикається з проблемою корозії. Парадоксально, але отримати послугу з видалення невеликих вогнищ корозії не так просто – більшість кузовних майстерень воліють працювати з об’ємними заказами або пропонують замінити цілу деталь.

Такий випадок – не найважчий для борця з корозією. Гірше, коли іржа проїла метал до раковин або дірок чи засіла всередині закритих порожнин.

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Тому багатьом власникам доводиться позбавлятися іржі своїми руками. Відразу відзначимо кілька фундаментальних постулатів у боротьбі з корозією.

Що раніше ви почнете нищення вогнищ корозії, що легше це буде зробити. Якщо “руду хворобу” запустити, остаточне звільнення від неї буде можливе тільки шляхом зварювальних робіт – а це вже інший рівень технологій і витрат.

Будь-яке вогнище корозії має бути ліквідовано повністю, абсолютно. Тобто метал попри всі складнощі треба зачищати до блиску, навіть якщо це призведе до утворення наскрізних отворів.

Завжди пам’ятайте, що іржа полюбляє ховатися у щілинах, завалькованих краях деталей, замкнутих об’ємах тощо. Якщо залишити її там, то нищити корозію поряд, на легкодоступному місці, сенсу немає: назабаром вона вилізе і знову почне свою руйнівну діяльність.

Інструменти

Щоби прибрати іржу з автомобіля своїми руками, знадобиться нехитрий інструмент. Перераховані нижче засоби застосовуються в залежності від ступеню розвитку корозії і місця на кузові.

Жорсткість і розміри щітки залежать від ступені враження метала корозією і місця, де це сталося. Універсальних щіток не буває

Наждачна шкірка . Вам пощастило, якщо потрібна буде лише вона. Наждачка ефективна там, де іржа неглибока, без раковин, а місце – легкодоступне.

Щітка. Ручний варіант допомагає на невеликих площах відносно глибокої корозії, де вже є заглиблення, так звані раковини.

Щітка з електроприводом. Краще брати дриль, яка на відміну від шліфмашинки (“болгарки”) дає змогу працювати на більш низьких обертах. Робота щітки на високих обертах перегріває метал, через що утворюются опуклості і натягування частинок металу на раковини з невичищеною іржою. Вибір щіток дуже широкий, і за розміром, і за матеріалом “щетини”, тож вибирайте в залежності від ваших умов.

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Круги із шліфмашинкою . На деталях з товстого металу (в сучасних авто таких небагато) майстри зчищають іржу грубим шліфувальним інструментом на базі “болгарки”. Це вимагає вміння, а крім того – послаблює відповідальні деталі.

Перетворювач іржі. Якщо шар рихлої іржі геть тонкий, його можна легко знищити хімічним шляхом. Цей спосіб добрий ще й тим, що після нього на металі залишається надійна захисна антикорозійна плівка. Але якщо шар іржі товстий, є небезпека, що препарат не просочить його весь і потенційне вогнище корозії залишиться на металі, хоча і в законсервованому вигляді.

Перетворювач іржі добре допомагає там, де корозія неглибока. Крім того, деякі з таких препаратів можна застосовувати замість антикорозійного грунта

Іржа в порогах

На жаль, в автомобілі є місця, подолати іржу в яких дуже непросто. По-перше, це зони, де метал складено в декілька шарів – стики деталей, завальковані краї панелей (найчастіше – двері, капот, кришка багажника). Чуже часто руйнівні процеси починаються саме тут. Вичистити звідси іржу механічним шляхом неможливо, але на такий випадок існують хімічні засоби – антикори-інгібітори з високою проникаючою здатністю. Їх бажано застосовувати превентивно, коли видимих симптомів рудої чуми ще не видно.

Ще одна територія прихованої корозії – закриті об’єми типу порогів, лонжеронів, силових коробів. Потрапити всередину для механічної боротьби з іржею можна тільки, розрізавши деталі. Але зазвичай в таких зонах є отвори (іноді їх доводиться робити самотужки) для введення всередину хімічних препаратів - інгібіторів, які вбивають і призупиняють корозію. Їх також бажано застосовувати превентивно, не очікуючи, коли на порогах з’являться наскрізні дірки.

Власник згаяв час – прибрати таку іржу можна тільки шляхом зварювальних робіт або заміною деталей.

Наостанок відзначимо, що коли іржу буде прибрано з кузова, чисті місця неодмінно слід захистити від нового наступу корозії. Тому краще заздалегідь приготувати знежирювач, грунт, а також мастику або фарбу в залежності від того, на якій частині кузова точилася ваша боротьба з рудою чумою.

Рекомендація Авто24

Боротьба з іржею – без перебільшення, найбільш нудна процедура з усіх ремонтних операцій в гаражі. Але вона дуже важлива, оскільки часом допомагає зекономити буквально тисячі гривень. Причому нічого особливого, щоб прибрати іржу з машини в домашніх умовах, не потрібно – головне наполегливість і терпіння. Звісно, якщо ви не згаяли час і не довели діло до наскрізних отворів. Хоча і така корозія може бути подолана.

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