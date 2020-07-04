Если бы не было коррозии, жизнь автомобилистов была бы намного легче. Особенно когда речь идет о владельцах сильно подержанных авто, которым рано или поздно приходится уничтожать ржавчину на самой дорогой части автомобиля – его кузове.

К сожалению, практически каждый владелец автомобиля возрастом 10+ лет сталкивается с проблемой коррозии. Парадоксально, но получить услугу по удалению небольших участков ржавчины не так просто – большинство кузовных мастерских предпочитают работать с объемными заказами или предлагают заменить всю деталь целиком.

Такой случай – не самый тяжелый для борца с коррозией. Хуже, когда ржавчина проела металл до раковин или дырок, либо засела внутри закрытых полостей.

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Поэтому многим владельцам приходится избавляться от ржавчины своими руками. Сразу отметим несколько фундаментальных постулатов в борьбе с коррозией.

Чем раньше вы начнете уничтожение участков коррозии, тем легче это будет сделать. Если “рыжую болезнь” запустить, окончательное освобождение от нее будет возможно только путем сварочных работ – а это уже другой уровень технологий и затрат.

Любой очаг коррозии должен быть ликвидирован полностью, абсолютно. То есть металл несмотря на все сложности надо зачищать до блеска, даже если это приведет к образованию сквозных отверстий.

Всегда помните, что ржавчина любит прятаться в щелях, завальцованных краях деталей, замкнутых объемах и тому подобное. Если оставить ее там, то уничтожать коррозию рядом, на легкодоступном месте, смысла нет: вскоре она вылезет и снова начнет свою разрушительную деятельность.

Инструменты

Чтобы убрать ржавчину с автомобиля своими руками, понадобится нехитрый инструмент. Перечисленные ниже средства применяются в зависимости от степени развития коррозии и места на кузове.

Жесткость и размеры щетки зависят от степени поражения метала коррозией и места, где это произошло. Универсальных щеток не бывает

Наждачная шкурка. Вам повезло, если вы обойдетесь только ею. Наждачка эффективна там, где ржавчина неглубокая, без раковин, а место – легкодоступное.

Щетка. Ручной вариант помогает на небольших площадях относительно глубокой коррозии, где уже есть углубления, так называемые раковины.

Щетка с электроприводом. Лучше брать дрель, которая в отличие от шлифмашинки (“болгарки”) позволяет работать на более низких оборотах. Работа щетки на высоких оборотах перегревает металл, из-за чего образуются выпуклости и натягивание частиц металла на раковины с невычищенной ржавчиной. Выбор щеток очень широк, и по размеру, и по материалу “щетины”, поэтому выбирайте в зависимости от ваших условий.

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Круги с шлифмашинкой. На деталях из толстого металла (в современных авто таких немного) мастера счищают ржавчину грубым шлифовальным инструментом на базе “болгарки”. Это требует умения, а кроме того – ослабляет ответственные детали.

Преобразователь ржавчины. Если слой рыхлой ржавчины совсем тонкий, его можно легко уничтожить химическим путем. Этот способ хорош еще и тем, что после него на металле остается надежная защитная антикоррозийная пленка. Но если слой ржавчины толстый, есть опасность, что препарат не пропитает его весь и потенциальный участок коррозии останется на металле, хотя и в законсервированном виде.

Преобразователь ржавчины хорошо помогает там, где коррозия неглубокая. Некоторые из таких препаратов можно применять вместо антикоррозийного грунта

Ржавчина в порогах

К сожалению, в автомобиле есть места, одолеть ржавчину в которых очень непросто. Во-первых, это зоны, где металл сложен в несколько слоев – стыки деталей, завальцованные края панелей (чаще всего – двери, капот, крышка багажника). Очень часто разрушительные процессы начинаются именно здесь. Вычистить отсюда ржавчину механическим путем невозможно, но на такой случай существуют химические средства – антикоры-ингибиторы с высокой проникающей способностью. Их желательно применять превентивно, когда видимых симптомов рыжей чумы еще не видно. Но они способны остановить и начавшийся процесс.

Еще одна территория скрытой коррозии – закрытые объемы типа порогов, лонжеронов, силовых коробов. Попасть внутрь для механической борьбы с ржавчиной можно только, разрезав детали. Но обычно в таких зонах имеются отверстия (иногда их приходится делать самому) для введения внутрь химических препаратов – ингибиторов, которые убивают и приостанавливают коррозию. Их также желательно применять превентивно, не ожидая, когда на порогах появятся сквозные дыры.

Владелец упустил время – убрать такую ржавчину можно только путем сварочных работ или замены деталей.

Напоследок отметим, что когда ржавчина будет убрана с кузова, чистые места непременно следует защитить от нового наступления коррозии. Поэтому лучше заранее приготовить обезжириватель, грунт, а также мастику или краску в зависимости от того, на какой части кузова происходила ваша борьба с рыжей чумой.

Рекомендация Авто24

Борьба с ржавчиной – без преувеличения, наиболее скучная и малоприятная процедура из всех ремонтных операций в гараже. Но она очень важна, поскольку порой помогает сэкономить буквально тысячи гривен. Причем ничего особенного, чтобы убрать ржавчину с машины в домашних условиях, не нужно – главное настойчивость и терпение. Конечно, если вы не упустили время и не довели дело до сквозных отверстий. Хотя и такая коррозия может быть преодолена.

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