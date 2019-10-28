Пусть про антикор думают те, кто ездит на всяких "корчах", а мне это ни к чему, потому что у меня классная иномарка, – так думают многие из автомобилистов. И часто бывают правы, но – лишь до поры до времени.

Кузов – самая главная часть современного автомобиля, и именно его нужно беречь в первую очередь от повреждений и старения. И не только потому, что его дороже всего ремонтировать, а еще и потому, что к нему крепятся все узлы и агрегаты.

Полноценная антикоррозионня обработка – процедура не самая простая, поэтому владельцы, которые часто меняют автомобили, отказываются от нее.

И в самых тяжелых – но отнюдь не уникальных – случаях бывает, что кузов проржавел настолько, что на нем начинают смещаться целые узлы. После чего ремонт почти наверняка теряет смысл. Впрочем, такое доводится видеть уже не первому и скорее всего не второму владельцу – и кстати, именно об этом мы и поговорим.

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Антикоррозионная обработка призвана не допустить начало коррозии, если ее еще нет, и предотвратить развитие, если она уже началась. Из этого и следует исходить автовладельцу, который задумался об антикоррозионной обработке.

Самая опасная коррозия – там, где металл кузова собран в несколько слоев и образовывает пустоты. И предупредить, и устранить ржавление здесь особенно трудно.



Тонкость в том, что все автомобили с завода производитель каким-то образом защищает от ржавления, и зная особенность своей марки и модели, владелец может рассчитывать на какой-то срок службы кузова. И если вы рассчитываете пользоваться данным автомобилем больший период, чем обещанная гарантия от сквозной коррозии, то автомобиль нужно дополнительно обработать сразу после покупки. В особенности, если имеется в виду в конце концов продать машину и выручить за нее какие-то заметные деньги.

Особый случай – автомобиль, купленный с рук. Даже располагая информацией о среднем сроке службы кузова данной модели, нужно иметь в виду несколько осложняющих факторов. Так, подержанная машина могла побывать в ДТП, после которого ее вроде бы и грамотно отремонтировали. Но очень редко кузовщикам СТО удается правильно восстановить заводскую антикоррозионную защиту – гальваническое покрытие (оцинковку, фосфатирование), мастики, герметики. А значит, отремонтированные части кузова могут начать гнить скорее.

Кроме характерных для коррозии мест на подержанной машине могут быть очаги, спровоцированные другими неисправностями или ДТП.

Кроме того, на машине с пробегом, даже свежей, могут иметь место некие мелкие неисправности, которые привели к преждевременной коррозии тех или иных деталей.

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Например, неправильно отрегулированная дверь иногда приводит к сквозным потертостям краски, протекающий уплотнитель стекла или резиновая «ресничка» двери – к постоянному увлажнению внутреннего пространства двери или крышки багажника. Поэтому рассчитывать на какой-то конкретный срок службы кузова неновой машины нужно только после ее тщательного изучения. И соответственно, только после этого принимать решение о необходимости антикоробработки.



Рекомендации Авто24

Финансовая целесообразность, рентабельность ремонта – это понятно всем, но в деле антикоробработки есть еще один аспект, не совсем материального плана. Дело в том, что в судьбе каждого экземпляра автомобиля наступает момент, определяющий, сколько лет этой машине жить в целом. Если владелец вовремя – не важно, сразу после покупки или через пару лет – заблокировал коррозию в скрытых полостях, обеспечив защиту металла на десяток-полтора десятка лет, то машина будет жить долго (добавьте еще несколько лет возможной эксплуатации уже с явными поражениями кузова). А если никаких дополнительных мер предпринято не было, кузов – а значит, и вся машина, проживет ровно столько, сколько отмеряли ей конструкторы и технологи автопроизводителя.

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