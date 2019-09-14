Самое страшное, что старит наши автомобили, это коррозия. Она выводит из строя самое дорогое – кузов, ремонт которого часто превышает стоимость всей машины. Превентивная мера – обработка кузова специальными составами. Как выбрать антикор?

Как бы не старались автопроизводители (а стараются, кстати, не всегда), если не первый, то второй владелец автомобиля столкнется с коррозией наверняка. И в большинстве случаев обнаружения рыжей чумы сделать что-либо бывает уже поздно – в том смысле, что замаскировать неприятность в принципе можно, но радикально решить проблему просто нерентабельно.

В товарной линейке ведущих производителей автохимии есть антикоры различного назначения. Как минимум, два основных: с ингибиторами для неновых поверхностей (ML) и защитно-консервирующие (LT).

Поэтому так важно сделать антикоррозионную обработку заранее. Тема, на всех ли автомобилях это нужно делать, достойна отдельной статьи (и мы к ней еще вернемся), но сегодня давайте будем исходить из того, что ваш автомобиль изготовлен из стали и вы собираетесь владеть им не менее 5-6 лет и собираетесь потом продать не по цене металлолома.

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Итак, все антикоры делятся на две группы – те, которые препятствуют возникновению коррозии (консервирующие) и те, которые могут остановить уже начавшуюся коррозию (с ингибиторами). Это что касается сути их действия, а есть еще деление по месту применения – для открытых поверхностей или закрытых полостей.

Консерванты

Когда автомобиль новый и на его кузове нет ни единой точки ржавчины, для его защиты от коррозии применяются консервирующие составы – восковые (для закрытых полостей и внутренних поверхностей) или битумные (для днища и колесных арок). Они обладают хорошей адгезией к разнообразным поверхностям, хорошо растекаются. Едва ли не самое главное их качество – качественные составы долгое время сохраняют эластичность, не растрескиваются на морозе и не стекают на жаре, всегда надежно закрывая доступ влаги (в том числе и сырого воздуха) к металлу.

Защитно-консервирующие антикоры наносят на новые или идеально сохранившиеся детали. На фото – заводской антикор в двери ЗАЗ Lanos.

Если бы все первые владельцы “делали антикор” в первые же недели после покупки, большинство машин жили бы намного дольше. Срок службы высококачественных защитных антикоров этой группы – порядка 5 лет без обновления. И именно подобные препараты используют на заводах автопроизводители. К слову, сюда же относится пресловутое пушечное сало и различные адские смеси на его основе – разогретые составы с добавлением отработки, канатной смазки, “Мовиля“ (о котором ниже) и прочего.

Ингибиторы

К сожалению, большая часть владельцев автотранспорта вспоминает об антикоррозионной обработке тогда, когда ржавчина в кузове уже есть. А в таком случае наносить материал на тронутый ржой металл безсмысленно – процессы ржавления будут развиваться под слоем антикора, незаметно разрушая кузов. В особенности это касается закрытых полостей – дверей, порогов, лонжеронов, тоннелей, балок силового каркаса, где наиболее благоприятны условия для коррозии и где нет возможности проверить состояние металла.

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Но на такой случай созданы антикоры с ингибиторами – веществами, которые останавливают развитие коррозии. Эти составы обладают высокими проникающими свойствами: они пропитывают рыхлый слой металла, пораженный коррозией, преобразуя его в нейтральные соединения, и прекращая (на время или навсегда) разрушение металла. Одновременно антикоры с ингибиторами оставляют на металле защитный слой – хотя и менее стойкий, нежели составы первого типа.

Лучшие материалы этой группы работают даже на мокрых деталях – они вытесняют влагу, которая не мешает им проникать сквозь пораженный коррозией слой к чистому металлу. Составы, останавливающие развитие уже существующей коррозии, многие производители называют ML, в отечественной практике им теоретически соответствует препарат “Мовиль”.

Антикоры типа ML поражают своей проникающей способностью: на фото видно, как препарат проник через сварочный шов между днищем и тоннелем кузова.

Обычно производители автохимии рекомендуют использовать составы типа ML как первый слой – перед обработкой кузова защитными составами. После первой обработки нужно выждать какое-то время (от 1 до 24 часов), чтобы материал ML пропитал разрыхленный коррозией слой металла и ингибиторы начали действовать – и только потом наносить второй, консервирующий препарат. Естественно, при этом важно обеспечить совместимость обоих материалов, т.е. они должны быть одной марки. В принципе, некоторые из ML-составов в закрытых полостях можно применять без покрытия вторичным слоем, но тут нужно поступать согласно методик антикоробработки, авторами которых обычно выступают сами производители автохимии.

Рекомендации Авто24

Пожалуй, ни в каком ином случае от выбора материала не зависит так много. Ошибка в выборе антикоррозионного материала выявится лишь через несколько лет. К этому моменту исправить что-либо уже будет поздно – только сварочные работы и перекраска. Поэтому в деле антикоррозионной защиты так важен научный подход. Так что если вы не хотите столкнуться с серьезным ремонтом вашей машины в будущем (или потерять большие деньги при ее продаже), не жалейте денег и сил на организацию правильного антикора.

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