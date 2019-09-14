Найстрашніше, що старить наші автомобілі - це корозія. Вона виводить з ладу найдорожче – кузов, ремонт якого часто перевищує вартість всієї машини. Превентивний захід – обробка кузова спеціальними засобами. Як вибрати антикор?

Як би не старалися автовиробники (а намагаються, до речі, не завжди), якщо не перший, то другий власник автомобіля зіткнеться з корозією напевно. І в більшості випадків виявлення рудої чуми зробити що-небудь буває вже пізно – в тому сенсі, що замаскувати неприємність в принципі можна, але радикально вирішити проблему просто нерентабельно.

У товарній лінійці провідних виробників автохімії є антикори різного призначення. Як мінімум, два основних: з інгібіторами для не нових поверхонь (ML) і захисно-консервуючі (LT).

Тому так важливо зробити антикорозійну обробку заздалегідь. Тема, чи на всіх автомобілях це потрібно робити, гідна окремої статті (і ми до неї ще повернемося), але сьогодні давайте будемо виходити з того, що ваш автомобіль виготовлений із сталі і ви збираєтеся володіти ним не менше 5-6 років та збираєтеся потім продати не за ціною металобрухту.

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Отже, всі антикори діляться на дві групи – ті, які перешкоджають виникненню корозії (консервуючі) і ті, які можуть зупинити корозію, що вже почалась (з інгібіторами). Це що стосується суті їх дії, а є ще поділ за місцем застосування – для відкритих поверхонь та закритих порожнин.

Консерванти

Коли автомобіль новий і на його кузові немає жодної точки іржі, для його захисту від корозії застосовуються консервуючі препарати – воскові (для закритих порожнин і внутрішніх поверхонь) або бітумні (для днища та колісних арок). Вони мають хорошу адгезію до різноманітних поверхонь, добре розтікаються. Чи не найголовніша їхня перевага – якісні складники довгий час зберігають еластичність, не тріскають на морозі і не стікають на спеці, завжди надійно закриваючи доступ волозі (в тому числі і сирому повітрю) до металу.

Захисно-консервуючі антикори наносять на нові або ідеально збережені деталі. На фото – заводський антикор в дверях ЗАЗ Lanos.

Якщо б всі власники "робили антикор" в перші ж тижні після покупки, більшість машин жили б набагато довше. Термін служби високоякісних захисних антикорів цієї групи – близько 5 років без оновлення. І саме подібні препарати використовують на заводах автовиробники. До речі, сюди ж відноситься славнозвісне гарматне сало і різні пекельні суміші на його основі – розігріті на вогні складники з додаванням відпрацюваного масла, канатного мастила, “Мовіля“ (про який нижче) і іншого.

Інгібітори

На жаль, велика частина автовласників згадує про антикорозійну обробку тоді, коли іржа в кузові вже є. А в такому разі наносити матеріал на вражений метал беззмістовно – процеси іржавіння будуть розвиватися під шаром антикора, непомітно руйнуючи кузов. Особливо це стосується закритих порожнин – дверей, порогів, лонжеронів, тунелів, балок силового каркасу, де найбільш сприятливі умови для корозії і де немає можливості перевірити стан металу.

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Але на такий випадок створені антикори з інгібіторами – речовинами, які зупиняють розвиток корозії. Ці сполуки мають високі проникаючі властивості: вони просочують пухкий шар металу, вражений корозією, перетворюючи його в нейтральні з'єднання, і припиняючи (на час або назавжди) руйнування металу. Одночасно антикори з інгібіторами залишають на металі захисний шар – хоча і менш стійкий, ніж складники першого типу.

Найкращі матеріали цієї групи працюють навіть на мокрих деталях – вони витісняють вологу, яка не заважає їм проникати крізь вражений корозією шар до чистого металу. Складники, що зупиняють розвиток вже існуючої корозії, багато виробників називають ML, у вітчизняній практиці їм теоретично відповідає препарат "Мовіль".

Антикори типу ML вражають своєю проникаючою здатністю: на фото видно, як препарат просочився через зварювальний шов між днищем і тунелем кузова.

Зазвичай виробники автохімії рекомендують використовувати препарати типу ML як перший шар – перед обробкою кузова захисними сумішами. Після першої обробки потрібно почекати якийсь час (від 1 до 24 годин), щоб матеріал ML просочив розпушений корозією шар металу та інгібітори почали діяти – і тільки потім наносити другий, консервуючий препарат. Природно, при цьому важливо забезпечити сумісність обох матеріалів, тобто вони повинні бути однієї марки. В принципі, деякі з ML-складників в закритих порожнинах можна застосовувати без покриття вторинним шаром, але тут треба діяти згідно з методиками антикоробробки, авторами яких зазвичай виступають самі виробники автохімії.

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Мабуть, ні в якому іншому випадку від вибору матеріалу не залежить так багато. Помилка у виборі антикорозійного матеріалу виявиться лише через кілька років. До цього моменту виправити що-небудь вже буде пізно – тільки зварювальні роботи і перефарбовування. Тому в справі антикорозійного захисту так важливий науковий підхід. Так що якщо ви не хочете зіткнутися з серйозним ремонтом вашої машини в майбутньому (або втратити великі гроші при її продажу), не шкодуйте грошей і сил на організацію правильного антикора.

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