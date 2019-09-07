Будь-який водій хотів би зробити поїздки в своїй машині більш комфортними, але подібні надмірності зазвичай коштують недешево. Але ж якраз поклеїти "шумку", на відміну від інших кузовних робіт, можна своїми руками.

Додатковий шар ізоляційного матеріалу на кузові не тільки не пропускає в машину вуличні шуми, але і не дає сталевим панелям генерувати власні звуки. Але автовиробники часто економлять на цьому виді комфорту, тому власникам доводиться робити "шумку" своїми руками.

Заводська шумоізоляція недорогих автомобілів залишає бажати кращого: задемпфіковані тільки найбільш "галасливі" ділянки (на фото-ЗАЗ Lanos).

Це не складно, найважче при цьому, власне, не робота з матеріалами, а демонтаж обробки інтер'єру.

Щоб зробити шумоізоляцію автомобіля, вам знадобиться:

Матеріали. Їх існує два основних види – віброізоляція на бітумній основі і шумоізоляція у вигляді спіненого листового матеріалу. Обидва типи можуть бути різної товщини, чим вона більша, тим вища ефективність. Матеріали для вібро- і шумоізоляції можуть здатися досить дорогими, але якщо фінансове питання має значення, не женіться за розкрученими брендами. Відзначимо, що замість автомобільної шумоізоляції для економії можна купити аналогічний будівельний матеріал або похідні туристські мати з спіненого полімеру (каремат). А ось бітумний віброзахист альтернативи не має.

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Ролик для прикатки. Він може бути спеціальним металевим або пластиковим (шпалерним), які продаються в будівельних магазинах. Підійде й гумовий ролик, який завалявся у вас на антресолях разом з комплектом для друку фотографій.

Ніж. Для віброізоляції на бітумній основі потрібен міцний косий ніж (т. зв. шевський), не обов'язково дуже гострий. А ось м'яку спінену шумку краще різати гострим лезом – наприклад, канцелярським ножем.

Знежирювач. Видалити бруд і жир з поверхні, що підлягає обклеюванню, можна або спеціальними серветками, або уайт-спіритом, або іншим розчинником і чистою ганчіркою.

Матеріали та інструменти для вібро- і шумоізоляції загальнодоступні: одні продаються в магазинах запчастин, інші – в будівельних маркетах.

Кілька годин вільного часу. Власне обклеювання салону займе близько одного робочого дня, але підготовчі операції додадуть як мінімум ще стільки ж. Розібрати інтер'єр сучасного автомобіля – досить клопітка справа, пов'язана з ризиком щось пошкодити або зламати.

Очі бояться – руки роблять

Звичайно, варто було б перш за все вивчити досвід професіоналів, які займаються тюнінгом автомобілів і інсталяцією аудіосистем. Розберіться, наскільки вас влаштовує штатна "шумка", зроблена на заводі, і визначитеся з тими ділянками кузова, які здаються вам "провокаторами" шумів. Зазвичай це зовнішні панелі дверей, перегородка моторного відсіку, колісні арки, зона підлоги під задніми сидіннями.

Таке ретельне повторення контурів металевих панелей не завжди обов'язково – щоб погасити основну частку вібрацій панелі, досить закрити близько половини її поверхні.

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Повністю обклеювати всю панель, яку ви хочете задемпфувати, не обов'язково, закрити навіть 30-40% її поверхні буде вже ефективним заходом.

Отже, порядок робіт з самостійної шумоізоляції такий:

Визначте контури площі, на яку ляже матеріал. Це повинно бути зроблено для кожної двері, і майте на увазі, що навіть симетричні двері (наприклад, дві передні) можуть мати різну начинку і відповідно, свої нюанси при поклейці "шумки". Корисно буде спочатку зробити свого роду викрійки з щільного паперу, а потім вже за ними вирізати клапті матеріалу потрібної форми. На поверхнях значної подвійної кривизни клапті доведеться підрізати або вирізати сектори. Професіонали для розігріву вібропоглинаючого матеріалу на бітумній основі в таких місцях можуть використовувати фен, але при аматорському підході досить буде підрізування.

Виріжте клапті матеріалу. У випадку з дверима через малу площу отворів в їх панелях завести в глибину великий фрагмент матеріалу буде складно. Але його можна розрізати на кілька частин – на кінцевий результат це не вплине.

Щоб наклеїти вібро- і шумоізоляційний матеріал, не потрібно якихось особливих навичок.

Знежирте поверхню поклейки. Зробіть це максимально ретельно, особливо якщо автомобіль колись був "задутий" антикорозійними матеріалами. Можливо, перед знежиренням для видалення патьоків антикора доведеться використовувати лопатку або гумовий шпатель.

Наклеюйте матеріал на вибрані поверхні. Заводячи підготовлені фрагменти в вирізи дверної панелі, не бійтеся перегинати і складати лист. Знімати захисний папір з липкого боку потрібно безпосередньо перед наклеюванням, у випадку з дверима – безпосередньо всередині її. Накладати і притискати лист потрібно від центру в сторони, щоб під ним не залишилися бульбашки повітря. Після приклеювання кожен клапоть вібро- і шумоізоляції потрібно ретельно прикатати роликом.

Рекомендація Авто24

Жодна вібро-шумоізоляція не зробить ваш салон абсолютно безшумним, тому що акустичний комфорт, властивий багатьом машинам преміум-класу – це результат комплексних заходів, починаючи з етапу проектування і закінчуючи якістю збірки. Але якщо ви попрацюєте з усіма оголеними металевими панелями всередині кузова, результат буде помітний. Маленький нюанс: при складанні салону приділіть особливу увагу фіксації і ущільненню всього, що теоретично може вібрувати і видавати звуки: тяги дверей, кнопки та ручки, джгути чи проводки. Акомпанемент цієї арматури на загальному зниженому шумовому фоні буде особливо неприємним.

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