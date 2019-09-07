Любой водитель хотел бы сделать поездки в своей машине более комфортными, но подобные излишества обычно стоят недешево. А ведь как раз поклеить «шумку», в отличие от других кузовных работ, можно своими руками.

Дополнительный слой изоляционного материала на кузове не только не пропускает в машину уличные шумы, но и не дает стальным панелям генерировать собственные звуки. Но автопроизводители часто экономят на этом виде комфорта, поэтому владельцам приходится делать “шумку” своими руками.

Заводская шумоизоляция недорогих автомобилей оставляет желать лучшего: задемпфированы только самые “шумные” участки (на фото – ЗАЗ Lanos).

Это не сложно, самое трудное при этом не собственно работа с материалами, а демонтаж отделки интерьера.

Чтобы сделать шумоизоляцию автомобиля, вам понадобится:

Материалы. Их существует основных два вида – виброизоляция на битумной основе и шумоизоляция в виде вспененного листового материала. Оба типа могут быть разной толщины, чем она больше, тем выше эффективность. Материалы для вибро- и шумоизоляции могут показаться достаточно дорогими, но если финансовый вопрос имеет значение, не гонитесь за раскрученными брендами. Отметим, что вместо автомобильной шумоизоляции для экономии можно купить аналогичный строительный материал или походные туристские маты из вспененного полимера (каремат). А вот битумная виброзащита альтернативы не имеет.

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Ролик для прикатки . Он может быть специальным металлическим или пластиковым (обойным), которые продаются в строительных магазинах. На худой конец подойдет резиновый ролик, завалявшийся у вас на антресолях вместе с комплектом для печати фотографий.

Нож. Для виброизоляции на битумной основе нужен прочный косой нож (т.н. сапожный), не обязательно очень острый. А вот мягкую вспененную шумку лучше резать острым лезвием – например, канцелярским ножом.

Обезжириватель. Удалить грязь и жир с поверхности, подлежащей оклейке, можно или специальными салфетками, или уайт-спиритом, или иным растворителем и чистой ветошью.

Материалы и инструменты для вибро- и шумоизоляции общедоступны: одни продаются в магазинах запчастей, другие – в строительных маркетах.

Несколько часов свободного времени. Собственно оклейка салона займет около одного рабочего дня, но вот подготовительные операции прибавят как минимум еще столько же. Разобрать интерьер современного автомобиля – достаточно хлопотное дело, связанное с риском что-то повредить или сломать.

Глаза боятся – руки делают

Конечно, стоило бы прежде всего изучить опыт профессионалов, которые занимаются тюнингом автомобилей и инсталляцией аудиосистем. Разберитесь, насколько вас устраивает штатная “шумка”, сделанная на заводе, и определитесь с теми участками кузова, которые кажутся вам “провокаторами” шумов. Обычно это внешние панели дверей, перегородка моторного отсека, колесные арки, зона пола под задними сиденьями.

Такое тщательное повторение контуров металлических панелей не всегда обязательно – чтобы погасить основную долю вибраций панели, достаточно закрыть около половины ее поверхности.

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Полностью оклеивать всю панель, которую вы хотите задемпфировать, не обязательно, закрыть даже 30-40 % ее поверхности будет уже эффективной мерой.

Итак, порядок работ по самостоятельной шумоизоляции таков:

Определите контуры площади, на которую ляжет материал. Это должно быть сделано для каждой двери, и имейте в виду, что даже симметричные двери (например, две передние) могут иметь разную начинку и соответственно, свои нюансы при поклейке “шумки”. Полезно будет сначала сделать своего рода выкройки из плотной бумаги, а затем уже по ним вырезать лоскуты материала нужной формы. На поверхностях значительной двойной кривизны лоскуты придется подрезать или вырезать секторы. Профессионалы для разогрева вибропоглощающего материала на битумной основе в таких местах могут использовать фен, но при любительском подходе достаточно будет подрезки.

Вырежьте лоскуты материала. Во случае с дверями из-за малой площади отверстий в их панелях завести в глубину большой фрагмент материала будет сложно. Но его можно разрезать на несколько частей – на конечный результат это не повлияет.

Чтобы наклеить вибро- и шумоизоляционный материал, не требуется каких-то особых навыков.

Обезжирьте поверхность поклейки. Сделайте это максимально тщательно, особенно если автомобиль когда-то был “задут” антикоррозионными материалами. Возможно, перед обезжириванием для удаления потеков антикора придется использовать лопатку или резиновый шпатель.

Наклеивайте материал на выбранные поверхности. Заводя подготовленные фрагменты в вырезы дверной панели, не бойтесь перегибать и складывать лист. Снимать защитную бумагу с липкой стороны нужно непосредственно перед наклеиванием, в случае с дверями – непосредственно внутри ее. Накладывать и прижимать наклеиваемый лист нужно от центра в стороны, чтобы под ним не остались пузыри воздуха. После приклеивания каждый лоскут вибро- и шумоизоляции нужно тщательным образом прикатать роликом.

Рекомендация Авто24

Нужно сказать, что никакая вибро-шумоизоляция не сделает ваш салон совершенно бесшумным, потому что акустический комфорт, свойственный многим машинам премиум-класса – это результат комплексных мер, начиная с этапа проектирования и заканчивая качеством сборки. Но если вы поработаете со всеми обнаженными металлическими панелями внутри кузова, результат будет заметен. Маленький нюанс: при сборке салона уделите особое внимание фиксации и уплотнению всего, что теоретически может вибрировать и издавать звуки: тяги дверей, кнопки и ручки, жгуты проводки. Аккомпанемент этой арматуры на общем сниженном шумовом фоне будет особенно неприятным.

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