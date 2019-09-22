Извечный вопрос многих отечественных автомобилистов: что лучше – пушечное сало или фирменный антикор? Дедовский метод или современные технологии XXI века? Ответ не так прост, как кажется

Легенда о пушсале родилась в середине прошлого века, когда разраставшаяся когорта автовладельцев озаботилась сохранностью машин – которые в нашей стране покупались тогда раз и на всю жизнь. Как было заведено в том государстве, лучшие товары искали не в магазине, а в армии и на производстве – и нашли антикор в виде консервирующей оружейной смазки УНЗ, СКХ или ПВК, в просторечьи – пушечное сало.



Пушечное сало от рождения было консервантом для военной техники. В эпоху всеобщего дефицита оно получило популярность “на гражданке” – и пользуется успехом по сей день.

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Этот углеводородный (на основе нефти) состав, созданный когда-то исключительно для армейского применения, выделяется впечатляющим комплексом качеств.

Плюсы

обладает высокой адгезией к металлу;

не растворяется водой;

остается цельным и эластичным в диапазоне от –50 о С до +50 о С;

имеет невысокую цену;

разжижается для удобства нанесения несколькими способами.

Но автомобилистам пушечное сало в своем исконном предназначении было малоинтересно, ведь машина – это не законсервированное на базе хранения неподвижное орудие или танк, а мобильный, находящийся в эксплуатации объект. Поэтому для защиты открытых поверхностей (обращенных к дороге) стали применять прочные битумные, эпоксидные, пластизолевые и прочие мастики, а пушсало использовать для консервации закрытых полостей.

Для задувки полостей кузва смесями на основе пушсала состав нужно разогреть до 90 градусов. Умельцы применяют самые разные устройства.

Технология применения этот замечательного продукта формировалась в условиях кооперативных гаражей, но никто не посмеет назвать ее кустарной. Ведь неизвестные теперь уже новаторы учли все тонкости антикоррозионной борьбы. Как то: необходимость доставить материал-антикор в самые узкие и труднодоступные уголки кузова вплоть до сварочных швов, возможное наличие внутри конструкций влаги, потребность распределить препарат равномерным слоем без излишнего скопления в отдельных местах.

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Поэтому сегодня пушечное сало применяется для задувки, во-первых, в разогретом состоянии, а во-вторых, не в чистом виде, а в составе смесей. Для разжижения и лучшего распыления пушсало сдабривают “отработкой”, для придания лучших проникающих свойств добавляют промышленный препарат “мовиль”, для эластичности – канатную смазку, для ускорения разжижения – солярку или растворитель… Пропорции мастера не держат в секрете, но часто они разнятся в зависимости от возможностей клиента.

На фото с эндоскопа видно, как нужно правильно задувать антикором (любого типа) закрытые полости кузова: препарат (желто-коричневого цвета) лежит равномерно на всех поверхностях.

Перед задувкой смесь разогревают до 90о С. Для этого в воздушную магистраль высокого давления между компрессором и пистолетом встраивают прочную емкость, подогреваемую на костре или паяльной лампе.

Минусы

Главный недостаток антикоров на основе пушечного сала – они эффективно работают только на новых или свежеповаренных машинах, в закрытых полостях которых нет коррозии. А если она уже есть – никакое пушсало ее не остановит. Опытные мастера-кузовщики расскажут вам не одну историю про автомобиль, в порогах которого по центру располагается “колбаса” застывшей массы препарата, окруженная сгнившим металлом. Тут, кстати, срабатывает еще один фактор: забитый всплошную застывшим антикором порог или лонжерон не вентилируется и не просушивается должным образом, и ржавчина в нем развивается в особо благоприятных условиях. Поэтому так важно не количество, а качество препарата и его распыления.

Многие кузовные детали закрытого профиля внутри имеют перегородки, что нужно учитывать при их задувке антикорами.

Cобственно, минусов у пресловутого пушсала вообще немало:

- не содержит достаточного количества ингибиторов (т.е. подходит только для новых деталей – скрытых полостей без коррозии);

- требует сложного оборудования для задувки в скрытые полости;

- при неправильном использовании приносит вред, а не пользу;

- остается жидким несколько месяцев и вытекая через щели и отверстия, пачкает кузов.

Рекомендация Авто24

Несмотря на некоторую экзотичность и явный архаизм, такой вариант антикоррозионной обработки имеет право на жизнь – важно только разобраться с его особенностями и применять соответствующим образом. Весомый аргумент в пользу смесей на основе пушечного сала – повсеместно распространенная и отработанная технология: именно такая задувка предлагается гаражными умельцами в городах и весях. Тем более, что прочих, более современных методов, в глубинке практически не знают.

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