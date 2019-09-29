Первый враг автовладельца, который хочет сохранить свой автомобиль недолго – коррозия кузова. Предупредить ее можно, полностью обработав его специальными препаратами. Такую услугу предлагают профессионалы, но далеко не всегда это то, что вам нужно.

Есть несколько видов работ, которые называют общим термином “антикоробработка”. Все они именуются так с полным правом и имеют право на существование, но каждый уместен в своем случае.

Нанесение защитной мастики (битумной или иной) на открытые участки снизу кузова – днище и колесные арки. Самый распространенный вид работ, который, однако, решает вопрос защиты только самых доступных частей кузова – а это даже не половина всех проблем, которые несет кузову коррозия.

Если старый антикор не отслаивается из-за ржавчины, его можно обновить защитным составом, без помощи препарата с ингибитором. Но с порогами, лонжеронами и прочими закрытыми объемами такое не пройдет.

Задувка скрытых полостей. Самая опасная коррозия – та, которая невидимо развивается в дверях, порогах, лонжеронах, балках и других несущих частях кузова. Чтобы покрыть антикоррозионным материалом эти труднодоступные объемы, специальный распылитель нужно завести в указанные полости. В большинстве случаев мастера делают это через отверстия – имеющиеся (так называемые технологические) и специально просверленные.

Полная антикоробработка с частичной разборкой автомобиля. За этот громоздкий процесс берутся только избранные мастера, зато он гарантирует действительно эффективную защиту металла от ржавления. Чаще всего этот способ избирают те, кто хочет проделать работу своими руками – чтобы сделать все на 100 % правильно и сэкономить деньги.

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Прежде чем перейти к алгоритму полной задувки кузова, напомним, что строго говоря, любой вид антикорбоработки должен включать в себя первым делом уничтожение имеющихся очагов коррозии, и только затем – нанесение того или иного защитного слоя. Первая задача во многих случаях решается применением препаратов с ингибиторами, вторая – защитными антикорами. То есть новый автомобиль можно задувать сразу защитными восковыми или битумными составами, а машины, в скрытых полостях которых уже имеется ржавчина, придется обрабатывать поочередно двумя препаратами.

К слову, одна из причин, по которой ответственным автомобилистам приходится делать антикор своими руками, в том, что фирменные СТО с полным комплексом антикоробработки, работают только в больших городах. А гаражные умельцы – при всем к ним уважении – предлагают только второй этап обработки, причем с использованием народных смесей на основе пушечного сала, которое бессильно против уже начавшейся коррозии.

Залог успеха – в распылителе на конце шланга-удлинителя. Для жидких составов его отверстия должны быть до 1,0 мм, подходит наконечник от шланга аэрозольного баллона с “Мовилем” (на фото самый тонкий).

Инструменты

Вам понадобится:

препараты соответствующего назначения: защитно-консервирующий и (если машина не новая) – состав с ингибитором. По нормам фирменных СТО на автомобиль нужно 2,0 – 2,5 л препарата каждого типа, но практика показывает, что неопытный мастер-автолюбитель в стремлении к идеалу расходует вдвое больше.

компрессор с давлением 4-6 атм (можно взять в аренду)

стандартный пистолет для задувки “под евробанку” (продается в автомагазинах как пистолет “для гравитекса”)

евробанка (придется купить нечто, в нее упакованное – например, гравитекс).

трубка с распылителем на конце. Важное замечание: отверстия распылителя должны быть диаметром 0,8 – 1,0 мм, расположены радиально в количестве 4 – 6 штук. Для задувки дверей нужен будет распылитель дополнительно с одним отверстием на торце. Трубки из комплекта пистолета обычно имеют отверстия большего диаметра, но нужный распылитель можно купить вместе с аэрозольным баллоном для задувки препарата типа “Мовиль” – придется только помудрить, чтобы состыковать трубки разного диаметра со штуцером пистолета.

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Да, покупка и аренда инструмента потребует некоторых расходов, но они не идут ни в какое сравнение с ценами на подобные виды работ на СТО. К тому же качество задувки кузова антикорами трудно проконтролировать, а брак в работе мастеров проявится только через несколько лет. В этом дополнительный смысл самостоятельного выполнения данной работы.

Подготовка

Чтобы сделать все качественно, придется разобрать салон, снять подкрылки и некоторые узлы под капотом (в зависимости от модели авто). Самое трудное здесь – не сломать пластиковые детали, в особенности в местах крепления у ним крепежных пистонов. Потолок, торпедо и те элементы интерьера, которые останутся на местах, нужно оклеить защитной пленкой и малярным скотчем – препараты под давлением при малейшей неаккуратности будут разбрызгиваться во все стороны.

К задувке машину нужно готовить: удалить отделку салона, просверлить отверстия в недоступные полости, снять некоторые детали под капотом, подкрылки, накладки и пр. То, что осталось в салоне, закрыть пленкой.

К слову, качественные антикоры уважаемых брендов не вредят краске и после некоторых усилий отмываются даже со светлой обивки потолка (проверено!).

Все закрытые объемы нужно продуть сжатым воздухом – в дверях и балках под днищем могут быть скопления пыли и песка. Собственно, в идеале нижнюю часть кузова и прилегающие к нему доступные объемы нужно промыть мойкой высокого давления и тщательно высушить.

Настройка оборудования

Очень важно перед работой отладить работу распылителя: вы должны быть уверены, что жидкость безупречно распыляется даже тогда, когда трубка с распылителем находится внутри закрытой детали и вы не можете контролировать качество распыла. А оно зависит от давления воздуха, длины трубки чистоты отверстий, особенностей пистолета. Имейте в виду, что в некоторых случаях качественное распыление происходит только в момент нажатия на курок пистолета и после его отпускания, а при длительном нажатии на курок распылитель распыляет только воздух.

Распылитель должен давать симметричные конусы препарата, которые охватят все пространство на 360 градусов. Диаметр отверстий на фото – 1,0 мм.

Поэтому “отрепетируйте” работу оборудования, когда распылитель находится на виду, под вашим контролем, играя курком и наблюдая за подачей жидкости через прозрачную трубку. Возможно, на протяжении задувки вам придется все время нажимать и отпускать курок, добиваясь непрерывного распыления. Также подача жидкости будет нарушаться при наклонах неполного баллона.

Куда дуть

Места, которые нужно покрыть антикором, известны всем бывалым автомобилистам. Для многих популярных моделей имеются фирменные карты задувки с указанием всех полостей и отверстий, через которые к ним можно добраться. Неоценимые советы в этом плане даст сварщик-рихтовщик, которому приходилось ремонтировать подобную вашей модель после ДТП или коррозионных разрушений.

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Нанесение антикора

Открытые поверхности и замкнутые детали небольшой протяженности можно задувать без трубки, коротким наконечником пистолета, учтите лишь, что в таком случае жидкость подается щедро и нажатия на спуск должны быть короткими – во избежание перерасхода.

Закрытые детали большой протяженности задувайте трубкой, вводя ее на максимальную глубину и вытягивая на себя при нажатом спуске пистолета. По ходу работы контролируйте, не прекратилась ли подача жидкости через некоторые отверстия распылителя, поскольку они имеют свойство забиваться.

На этом фото – простейший вариант антикоробработки: пистолет без шланга-удлинителя и напыление на легкодоступную поверхность колесных арок.

Не постесняйтесь собирать препарат, который будет стекать через отверстия, щели и сварочные швы – подставляйте под машину тару типа классических консервных банок. После простейшей фильтрации его можно будет использовать повторно (если не хватит чистого препарата). Имейте под рукой ветошь, чтобы вытирать подтеки.

Если вы используете последовательно два препарата (с ингибитором и консервирующий), не забудьте выдержать паузу между ними согласно рекомендаций производителя.

Рекомендации Авто24

Собственно нанесение препарата не займет и половины времени, которое вам придется потратить на данную процедуру в целом – настройтесь на подготовительные работы немалого объема. Будьте готовы к тому, что вас ждет не очень чистая работа, но пусть вас утешает уверенность в том, что вы гарантированно защитили вашу машину от ржавления на многие годы.

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