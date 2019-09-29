Перший ворог автовласника, який хоче зберегти свій автомобіль – корозія кузова. Попередити її можна, повністю обробивши машину спеціальними препаратами. Таку послугу пропонують професіонали, але далеко не завжди це те, що вам потрібно.

Є кілька видів робіт, які називають загальним терміном "антикоробробка". Всі вони іменуються так з повним правом і мають право на існування, але кожен доречний в своєму випадку.

Нанесення захисної мастики (бітумної або іншої) на відкриті ділянки знизу кузова – днище і колісні арки. Найпоширеніший вид робіт, який, однак, вирішує питання захисту тільки найдоступніших частин кузова – а це навіть не половина всіх проблем, які несе кузову корозія.

Якщо старий антикор не відшаровується через іржу, його можна оновити захисним препаратом, без допомоги препарату з інгібітором. Але з порогами, лонжеронами та іншими закритими об’ємами таке не пройде.

Задувка прихованих порожнин. Найнебезпечніша корозія – та, яка невидимо розвивається в дверях, порогах, лонжеронах, балках та інших несучих частинах кузова. Щоб покрити антикорозійним матеріалом ці важкодоступні простори, спеціальний розпилювач потрібно завести в зазначені порожнини. У більшості випадків майстри роблять це через отвори – наявні (так звані технологічні) і спеціально просвердлені.

Повна антикоробробка з частковим розбиранням автомобіля. За цей громіздкий процес беруться тільки обрані майстри, зате він гарантує дійсно ефективний захист металу від іржавіння. Найчастіше цей спосіб обирають ті, хто хоче виконати роботу своїми руками – щоб зробити все на 100% правильно і заощадити гроші.

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Перш ніж перейти до алгоритму повного задування кузова, нагадаємо, що строго кажучи, будь-який вид антикоробробки повинен включати в себе насамперед знищення наявних вогнищ корозії, і тільки потім – нанесення того чи іншого захисного шару. Перше завдання в багатьох випадках вирішується застосуванням препаратів з інгібіторами, друге – захисними антикорами. Тобто новий автомобіль можна задувати відразу захисними восковими або бітумними засобами, а машини, в прихованих порожнинах яких вже є іржа, доведеться обробляти по черзі двома препаратами.

До речі, одна з причин, з якої відповідальним автомобілістам доводиться робити антикор своїми руками, в тому, що фірмові СТО з повним комплексом антикоробробки, працюють тільки у великих містах. А гаражні умільці – при всій до них повазі – пропонують тільки другий етап обробки, причому з використанням народних сумішей на основі гарматного сала, безсилого проти корозії, яка вже почалася.

Запорука успіху – в розпилювачі на кінці шланга-подовжувача. Для рідких засобів його отвори мають бути діаметром до 1,0 мм, підходить наконечник від шланга аерозольного балона з "Мовилем" (на фото найтонший).

Інструменти

Вам знадобиться:

препарати відповідного призначення: захисно-консервуючий і (якщо машина не нова) – засіб з інгібітором. За нормами фірмових СТО на автомобіль потрібно 2,0-2,5 л препарату кожного типу, але практика показує, що недосвідчений майстер-автолюбитель у прагненні до ідеалу витрачає вдвічі більше;

компресор з тиском 4-6 атм (можна взяти в оренду);

стандартний пістолет для задування "під євробанку" (продається в автомагазинах як пістолет "для гравітексу”)

євробанка (доведеться купити щось, в неї упаковане – наприклад, гравітекс).

гнучка трубка з розпилювачем на кінці. Важливе зауваження: отвори розпилювача повинні бути діаметром 0,8-1,0 мм, розташовані радіально в кількості 4-6 штук. Для задувки дверей потрібен буде розпилювач додатково з одним отвором на торці. Трубки з комплекту пістолета зазвичай мають отвори більшого діаметра, але потрібний розпилювач можна купити разом з аерозольним балоном для задувки препарату типу "Мовіль" – доведеться тільки помудрувати, щоб зістикувати трубки різного діаметру зі штуцером пістолета.

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Так, покупка і оренда інструменту потребує деяких витрат, але вони не йдуть ні в яке порівняння з цінами на подібні види робіт на СТО. До того ж якість задування кузова антикорами важко проконтролювати, а брак в роботі майстрів проявиться тільки через кілька років. У цьому додатковий сенс самостійного виконання даної роботи.

Підготовка

Щоб зробити все якісно, доведеться розібрати салон, зняти підкрилки і деякі вузли під капотом (в залежності від моделі авто). Найважче тут – не зламати пластикові деталі, особливо в місцях кріплення у них кріпильних пістонів. Стеля, торпедо і ті елементи інтер'єру, які залишаться на місцях, потрібно обклеїти захисною плівкою і малярським скотчем – препарати під тиском при найменшій необережності будуть розбризкується на всі боки.

До задування машину потрібно готувати: видалити оздоблення салону, просвердлити отвори в недоступні порожнини, зняти деякі деталі під капотом, підкрилки, накладки і т.п. Решту салону закрити плівкою.

До слова, якісні антикори шанованих брендів не шкодять фарбі і після деяких зусиль відмиваються навіть зі світлої оббивки стелі (перевірено!).

Всі закриті порожнини потрібно продути стисненим повітрям – в дверях і балках під днищем можуть бути скупчення пилу і піску. Власне, в ідеалі нижню частину кузова і прилеглі до нього доступні простори потрібно промити мийкою високого тиску і ретельно висушити.

Налаштування обладнання

Дуже важливо перед роботою налагодити роботу розпилювача: ви повинні бути впевнені, що рідина бездоганно розпорошується навіть тоді, коли трубка з розпилювачем знаходиться всередині закритої деталі і ви не можете контролювати якість розпилювання. А воно залежить від тиску повітря, довжини трубки, діаметра та чистоти отворів, особливостей пістолета. Майте на увазі, що в деяких випадках якісне розпилювання відбувається тільки в момент натискання на курок пістолета і після його відпускання, а при тривалому натисканні на курок розпилювач розпорошує тільки повітря.

Розпилювач має давати кілька симетричних конусів рідини, які охоплять весь простір на 360 градусів. Діаметр отворів (6 шт.) на фото – 1,0 мм.

Тому "відрепетируйте" роботу устаткування, коли розпилювач знаходиться під вашим контролем, граючи курком і спостерігаючи за подачею рідини через прозору трубку. Можливо, протягом задування вам доведеться весь час натискати і відпускати курок, домагаючись безперервного розпилення. Також подача рідини буде порушуватися при нахилах неповного балона.

Куди дути

Місця, які потрібно покрити антикором, відомі всім бувалим автомобілістам. Для багатьох популярних моделей є фірмові картки задування із зазначенням всіх порожнин і отворів, через які до них можна дістатися. Неоціненні поради в цьому плані дасть зварювальник-рихтувальник, якому доводилося ремонтувати подібну до вашої модель після ДТП або корозійних руйнувань.

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Нанесення антикору

Відкриті поверхні і замкнуті деталі невеликої протяжності можна задувати без трубки, коротким наконечником пістолета, зважте лише, що в такому випадку рідина подається щедро і натискання на спуск повинні бути короткими, щоб уникнути перевитрати.

Закриті деталі великої протяжності задувайте трубкою, вводячи її на максимальну глибину і витягаючи на себе при натиснутому спуску пістолета. По ходу роботи контролюйте, чи не припинилася подача рідини через деякі отвори розпилювача, оскільки вони мають властивість забиватися.

На цьому фото – найпростіший варіант антикоробробки: пістолет без шланга-подовжувача і напилення на легкодоступну поверхню колісних арок.

Не посоромтеся збирати препарат, який буде стікати через отвори, щілини та зварювальні шви – підставляйте під машину тару типу класичних консервних банок. Після найпростішої фільтрації його можна буде використовувати повторно (якщо не вистачить чистого препарату). Майте під рукою ганчір'я, щоб витирати патьоки.

Якщо ви використовуєте послідовно два препарати (з інгібітором і консервуючий), не забудьте витримати паузу між ними згідно рекомендацій виробника.

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Власне нанесення препарату не займе і половини часу, який вам доведеться витратити на дану процедуру в цілому – налаштуйтеся на підготовчі роботи чималого обсягу. Будьте готові до того, що вас чекає не дуже чиста робота, але хай вас втішає впевненість у тому, що ви гарантовано захистили вашу машину від іржавіння на багато років.

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