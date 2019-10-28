Нехай про антикор думають ті, хто їздить на всяких "корчах", а мені це ні до чого, тому що у мене класна іномарка, – так думає багато хто з автомобілістів. І часто бувають праві, та лише до пори до часу.

Кузов – найголовніша частина сучасного автомобіля, однак саме його потрібно берегти в першу чергу від пошкоджень і старіння. І не тільки тому, що його найдорожче ремонтувати, а ще й тому, що до нього кріпляться всі вузли та агрегати.



Повноцінна антикорозійна обробка – процедура не з простих, тому власники, які часто змінюють автомобілі, відмовляються від неї.

В найважчих – але аж ніяк не унікальних – випадках буває, що кузов проржавів настільки, що на ньому починають зміщуватися цілі вузли. Після чого ремонт майже точно втрачає сенс. Втім, таке доводиться бачити вже не першому та, швидше за все, не другому власнику – і до речі, саме про це ми і поговоримо.

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Антикорозійна обробка покликана не допустити початку корозії, якщо її ще немає, і запобігти розвитку, якщо вона вже почалася. З цього і слід виходити автовласникові, який задумався про антикорозійну обробку.



Найнебезпечніша корозія – там, де метал кузова зібраний в кілька шарів і утворює порожнечі. І попередити, і усунути іржавіння тут особливо важко.

Тонкість у тому, що всі автомобілі з заводу виробник якимось чином захищає від іржавіння, і, знаючи особливість своєї марки і моделі, власник може розраховувати на якийсь термін служби кузова. Та якщо ви розраховуєте користуватися цим автомобілем більший період, ніж обіцяна гарантія від наскрізної корозії, то автомобіль потрібно додатково обробити відразу після покупки. Особливо, якщо плануєте зрештою продати машину і виручити за неї якісь порядні гроші.

Особливий випадок – автомобіль, куплений з рук. Навіть маючи інформацію про середній термін служби кузова даної моделі, потрібно мати на увазі кілька ускладнюючих факторів. Так, стара машина могла побувати в ДТП, після якого її начебто і грамотно відремонтували. Але дуже рідко кузовникам СТО вдається правильно відновити заводський антикорозійний захист – гальванічне покриття (оцинковку, фосфатування), мастики, герметики. А значить, відремонтовані частини кузова можуть почати гнити швидше.



Крім характерних для корозії місць на вживаній машині можуть бути вогнища, спровоковані іншими несправностями або ДТП.

Крім того, на машині з пробігом, навіть свіжій, можуть мати місце якісь дрібні несправності, які призвели до передчасної корозії тих чи інших деталей.

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Наприклад, неправильно відрегульовані дверцята іноді призводять до наскрізних потертостей фарби, а ущільнювач скла або гумова “вія” дверей, що протікають – до постійного зволоження внутрішнього простору дверцят або кришки багажника. Тому розраховувати на якийсь конкретний термін служби кузова ненової машини потрібно тільки після її ретельного вивчення. І відповідно, тільки після цього приймати рішення про необхідність антикоробробки.

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Фінансова доцільність, рентабельність ремонту – це зрозуміло всім, та у справі антикоробробки є ще один аспект, не зовсім матеріального плану. Справа в тому, що в долі кожного екземпляра автомобіля настає момент, що визначає, скільки років цій машині жити в цілому. Якщо власник вчасно – не важливо, відразу після покупки або через двійко років – заблокував корозію в прихованих порожнинах, забезпечивши захист металу на десяток-півтора десятка років, то машина буде жити довго (додайте ще кілька років можливої експлуатації вже з явними ураженнями кузова). А якщо ніяких додаткових заходів вжито не було, кузов – а значить, і вся машина, – проживе рівно стільки, скільки відмірювали їй конструктори й технологи автовиробника.

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