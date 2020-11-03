Коррозия была замечена на многих машинах Kia K5, известных у нас, как Optima.

В последнее время на автомобильных форумах и в соцсетях начали появляться жалобы на Kia K5. Владельцы автомобилей обращают внимание на то, что их только что купленные машины имеют скрытые очаги коррозии. Далее выяснилось, что рыжие "украшения" есть и на кузовах машин, которые еще стоят в автосалонах дилеров.

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Наиболее проблемным местом новых Kia K5 оказался багажник. Владельцы седанов столкнулись с мелкими ячейками коррозии на его верхней кромке.

Ютубер с канала ProDrive решил проверить эти слухи и отправился в фирменные автосалоны Kia. Осмотрев семь автомобилей в трех дилерских центрах, он обнаружил гнилую кромку багажника почти на всех моделях. Среди осмотренных машин были белые, серебристые и черные экземпляры. А у одного из автомобилей ржавое пятно была еще и над задней оптикой. Еще один автомобиль – с тестового парка – припаркованный на улице, оказался покрыт ржавчиной еще сильнее.

Сотрудники дилерских центров проблемы в этой ситуации не видят, а блогеру посоветовали покупать новый автомобиль и сразу же обращаться за гарантийным случаем. Другие специалисты рассказали, что подобную проблему имела и предыдущая генерация модели K5 / Optima. А причиной образования коррозии называют попадания влаги и пыли под уплотнитель багажного отсека.