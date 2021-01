Презентация новой символики оказалась настолько масштабной, что вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Как и было обещано, Kia официально сменила логотип и представила новый слоган. Для демонстрации новой символики производитель устроил пиротехническое шоу с дронами в ночном небе над городом Инчон в Южной Корее.

Южнокорейский автопроизводитель говорит, что новый логотип включает элементы симметрии, ритма и подъема. Фирменный знак лишился овала, а сама надпись выполнена особым шрифтом и буквы в ней сливаются в сплошную ломаную линию. В компании пояснили, что ритмическая непрерывная линия логотипа символизирует "приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие моменты при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность". Кроме того, восходящие линии "воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам".

Вместе с логотипом, изменился и девиз марки – вместо "Искусство удивлять” (The Power to Surprise) новый слоган гласит: "Движение, которое вдохновляет" (Movement that Inspires).

Запуск новой айдентики отличился световым шоу, для которого было задействовано 303 дрона – это рекордное количество специализированных беспилотных летательных аппаратов, которые были использованы для одновременного запуска фейерверков.