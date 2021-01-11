У российского автопроизводителя теперь фактически три разные машины, которые носят одно название, поскольку Lada 4x4 теперь именуют Lada Niva Legend.

На конвейере "АвтоВАЗ" все еще находится Niva, которую ранее выпускали под маркой Chevrolet, а также недавно представлена ​​обновленная Lada Niva Travel. А внедорожнику с классическим кузовом, ранее известным под названием Lada 4x4, вернули оригинальное имя, но с приставкой, чтобы не путаться. Теперь автомобиль, разработанный еще в Советском союзе, называется Lada Niva Legend.

Также интересно: Недобухали: в России нарисовали новый УАЗ

"Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи", – подчеркивает автопроизводитель. Модель доступна более чем в десяти вариантах исполнения, включая коммерческие, и оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой ​​механикой.

На сайте Lada автомобиль пока не переименовали, а цены на него начинаются от 587,9 тысячи рублей (около 221 400 гривен), сообщает Motor.

Другая Niva, которая к лету 2020 продавалась под брендом Chevrolet, а затем изменила логотипы на Lada, выпускается на предприятии в Тольятти, ранее принадлежавшее GM-Avtovaz. Эта "Нива" стоит от 738 000 рублей (277 700 гривен) и доступна с 80-сильным двигателем 1.7.

Самая новая "Нива", на базе машины от Chevrolet – это Niva Travel. Ее производство началось в декабре 2020 года. Она отличается оформлением передней части, напоминает облицовки Toyota RAV4.

Цены на Lada Niva Travel не объявлены, как и сроки начала продаж.