Теперь это уже не слухи или шпионские фото – российский автопроизводитель начал производство обновленного внедорожника, с "японским" дизайном передней части, под брендом Niva Travel.

Производитель заявляет, что дизайн для внедорожника был разработан еще во времена совместного предприятия GM-АвтоВАЗ. Похоже, автомобиль готовился к выходу под брендом Chevrolet, однако выход из дела американского концерна подкорректировал и вид, и название машины.

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На неофициальных фото, попавших в Сеть в начале декабря, был снят предсерийный автомобиль и источник утверждал, что так будет выглядеть конвейерная “Нива” образца 2021 года. Но все еще оставались сомнения в том, что в серию пойдет машина, столь похожая на японский бестселлер. Теперь же это достоверная информация, а значит новая “Шнива” будет похожей на “Рав четыре”.

Автомобиль получил новые фары и светодиодные задние фонари, радиаторную решетку с крупной решеткой, новый капот с объемными выштамповками, более рельефный задний бампер, другие накладки на арки колес, а также молдинги.

Сравнение: Lada Niva Travel и Toyota RAV4

Снимков интерьера пока нет, но ранее сообщалось, что он не изменится. Под капотом также не ожидается значительных изменений – 1,7-литровый 80-сильный мотор и пятискоростная “механика” остаются, как и полный привод.

Фото: Lada Niva Travel / Lada