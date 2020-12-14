Дизайнеров на проект не привлекали, поэтому получилось ужасно.

А получилось "странное создание", которое разработчики даже боятся экспортировать.

Geely начала продажи пикапа на базе кроссовера. Назвали пикап Farizon Remote FX. Он создан из китайского Geely Boyue Pro (известен также как Atlas Pro). Вместо аккуратной пятой дверцы конструкторы установили грузовую платформу, накрытую шторкой, также изменена форма заднего бампера и фонарей, перенесена запаска.

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Трансформация в пикап привела к увеличению габаритной длины на 386 миллиметров до 4,9 метра. В салоне лишь сменили логотип на руле, а также трехместный задний диван уступил место двухместному.

Конструкция "паркетника" не изменилась: несущий кузов, только передний привод, штатный 184-сильный бензиновый турбомотор 1,8 л и 7-скоростной преселективный "робот". С таким набором "конструктивных изменений" грузоподъемность пикапа просто смешная - 540 килограммов. Небольшая и вместимость кузова: глубина грузового отсека - 1125 мм, ширина - 1230 мм, высота-460 мм.

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Цены на пикап Farizon в Китае объявлены – базовая версия со светодиодной оптикой и литыми 18-дюймовыми дисками обойдется в 119 900 юаней (чуть более 512 тысяч грн), а за топ-комплектацию с адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора и панорамной крышей попросят 129 900 юаней (554 тыс. грн). На экспорт модель не пойдет.