Она может использоваться и как амфибия, и как лодка, и как грузовик.

В Черниговской области умелец создал универсальный автомобиль, который может передвигаться как по суше, так и по воде. Выглядит он не очень привлекательно, зато многофункциональность на высоте.

Безымянная амфибия – это сочетание квардоцикла и лодки. Двигатель – 1,3-литровый бензиновый, авто имеет полный привод.

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На воде это транспортное средство держится благодаря понтонам, а передвигается с помощью гребного винта. При желании понтоны можно снять и использовать как лодку. Тогда верхняя часть амфибии превратится в небольшой грузовик.

Авто создано в 2018 году, сейчас оно продается.

Напомним, что в Украине выпускали амфибию "Муравей".