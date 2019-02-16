Украина – одна из тех немногих стран, где фанаты техники могут позволить себе коллекционировать автомобили, выпущенные когда-то в считанных единицах. Такой в буквальном смысле слова раритет – самодельный автомобиль-амфибия недавно пополнил экспозицию музея «Машины времени».

Технический музей Михаила Прудникова «Машины времени» в г. Днепре просто притягивает настоящие раритеты. Добрая слава об этой удивительной коллекции давно распространена среди жителей центральных областей страны, и люди уже не раз сдавали часовым истории с Днепра настоящие артефакты прошлой эпохи, которые потом становились новой изюминкой экспозиции.

Компактная самоделка – автомобиль-амфибия “Муравей” (1975 г.) работы Григория Шкарупы из г. Изюма недавно пополнила экспозицию музея “Машины времени”.

Так было и с этой амфибией «Муравей» – плавающей машиной штучной работы. Днепровским хранителям старины ее отдали наследники талантливого самодеятельного конструктора Григория Шкарупы из г. Изюма Харьковской области. Григорий Трофимович работал электриком на одном из предприятий своего города, но мечта о плавающей машине, которая могла бы возить его не только по земле, но и по воде, была у него еще со времен его военной молодости.

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В далеком 1943 г., во фронтовых условиях Григорий был в ситуации, когда автомобиль оказался бессилен перед водной преградой: река глубокая, брода нет, мост взорван. «Вернусь домой живым – сделаю машину, чтобы могла не только ездить, но и плавать», – пообещал себе боец. Возможно, видел наш воин в деле и стандартные амфибии, которые успешно использовались и Красной армией, и фашистами – ленд-лизовский Ford GPA (1942-1943 г.в.) и Volkswagen Typ 166 (1942 – 1944 г.в.).

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Так получилось, что только через многие годы после Победы, когда мирная жизнь была налажена «на все сто», взялся фронтовик за воплощение своей мечты. Машина строилась несколько лет и была готова в 1975 году.

Как устроена амфибия

Автомобили-самоделки в нашей стране строили достаточно активно, и этот вид народного творчества (осознанно не берем эту фразу в кавычки) поощрялся и отчасти поддерживался государством. Согласно специальных правил официально разрешалось использовать узлы, агрегаты и отдельные детали от стандартных машин, чем и воспользовался конструктор из Харьковской области.

В распоряжении Григория Шкарупы была подвеска мотоколяски С3-Д, силовые агрегаты мотоциклов – киевского К-750 и Ижевского Иж-56. На них и построил конструктор шасси своей самоделки. Но сначала был кузов. Как человек основательный, Григорий Трофимович не стал обращаться к модному тогда среди самодельщиков стеклопластику, а использовал металл. Причем взял дюралюминий, который с одной стороны, легкий, а с другой, податлив в обработке, в частности – при объемной формовке.

Корпус амфибии удалось спроектировать отвечающим одновременно требованиям гидродинамики и сухопутной эстетики.

Кузов изюмского “Муравья” получился легким не только по массе, но и зрительно. Даже по нынешним меркам Григорий Трофимович оказался неплохим дизайнером, ведь перед ним стояла задача объединить в оформлении автомобиля его сухопутную и водоплавающую сущность.

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Оппозитный двухцилиндровый двигатель мощностью 26 л.с. разместили в корме, это решение перекликалось и с требованиями развесовки на воде, и с все еще распространенной в те годы во всем мире заднемоторной компоновкой. Трансмиссия достаточно сложная. Автомобилю подобного класса необходим хороший запас крутящего момента на колесах, ведь он должен преодолевать не самые благоприятные прибрежные участки. Поэтому использованы две коробки передач – последовательно включенные родная КМЗ и отдельно – от Ижа.

На случай непогоды и для зимы у амфибии “Муравей” предусмотрена складная крыша из ткани и жестких элементов.

По земле и по воде

При собственной массе 600 кг четырехместный автомобиль получился достаточно живым, на суше он развивал 60 км/ч, на воде – 15 км/ч. Автомобиль «Муравей» успешно эксплуатировался его владельцем, участвовал в Харьковской выставке самодельщиков, честно «работал» транспортным средством на рыбалке и охоте, причем в любое время года. Полностью независимая подвеска, немалый клиренс, малые свесы, «зубастые» колеса и удачное распределение нагрузки по осям обеспечили машине неплохую проходимость.

Самодельный автомобиль-амфибия оправдал надежды своего создателя и многие годы, зимой и летом, исполнял свои функции: охота, рыбалка, пляжный отдых.

Однако, родственники Григория Трофимовича вспоминают, что в людные места он старался не выезжать в дневное время: самоделка моментально собирала вокруг себя толпы восторженных зрителей, смущая владельца. Что ж, теперь амфибия самодеятельного конструктора будет работать на публику на профессиональном уровне – она заняла место в экспозиции технического музея «Машины времени» г. Днепра. Кстати, автомобиль хорошо сохранился, он по сей день на ходу и вполне может обойтись без реставрации.

К слову, самоделка с именем «Муравей» была в Союзе не одна. На этом фото – машина с таким же названием и с такой же популярной тогда компоновкой. Но это работа (1966 г.) москвичей Олега Ивченко и Эдуарда Молчанова – дизайнера всесоюзного института НАМИ.

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