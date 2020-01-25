То ли ливень, то ли теплотрассу прорвало, то ли дорога кончилась: вместо земной тверди перед капотом разливается водная гладь. И тогда остро хочется иметь автомобиль-амфибию – чтобы любые водные преграды нипочем! И на самом деле, это вполне реально.

При нынешнем уровне технологий сделать плавающий автомобиль совсем не сложно. И поставить его на поток – тоже. Вот только из-за ограниченного спроса и малого тиража цена его ну никак не получается демократичной.

Однако, к счастью, есть и другие источники для поиска подходящей амфибии, кроме каталогов современных производителей. Мы подобрали вам несколько приемлемых вариантов, так или иначе доступных в Украине.

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ЛуАЗ-967 ТПК (1965 – 1989 гг.)

ТПК – транспортер переднего края, по сути это плавающий вариант внедорожника ЛуАЗ-969 с его замечательной проходимостью по суше. Армейский автомобиль, обладающий мощным арсеналом внедорожных функций: привод 4х4 с подключаемым задним мостом, понижающей передачей трансмиссии и блокировкой заднего межколесного дифференциала. Движение на плаву неспешное, поскольку винтов нет, их заменяют все 4 колеса, работающие в качестве гребных. Мореходность неважная из-за низких бортов, которые, впрочем, можно нарастить при помощи съемных бортов (они же трапики для выезда на заболоченный берег). Увы, эти трапы на встречающихся в продаже экземплярах часто отсутствуют.

Из минусов ЛуАЗ-967 – необычная компоновка “салона” (водитель сидит посредине), наличие лишь верхнего тента (без боковин), не особенно надежный двигатель от “Запорожца”. Машина луцкого производства очень неприхотливая, поскольку создавалась для эксплуатации в армии, на переднем крае, в условиях непосредственного огневого контакта с противником.

Для скрытности перемещения по полю боя ЛуАЗ-967 ТПК имел опускающийся руль и складную спинку водительского сиденья.

Самая доступная амфибия в Украине, поскольку в 1990-е годы массово списывалась из армии и распродавалась населению.

Цена: $2000 – 8000, средняя цена ходового экземпляра – $3500 - 4000



Dutton Reef/Surf (c 1989 г.)

Мелкосерийное изделие производства британской компании Dutton Cars Ltd. Англичане переделывают в амфибии внедорожники Suzuki Jimny, Samurai а также Ford Fiesta. Пластиковый кузов с рассчитанными под режим полуглиссирования обводами нижней части и со вполне современной внешностью оснащают на шасси вышеуказанных доноров.

Можно прибрести или готовый автомобиль, или так называемый кит – комплект для самостоятельной переделки “Джимника” или “Фиесты” в амфибию. Автомобили Dutton сертифицированы в развитых странах (в частности, в Бельгии, Великобритании, США), что определенным образом характеризует их безопасность на дороге и на плаву.

Английские предприниматели нашли интересное решение: они строят на заказ амфибии на базе подержанных внедорожников и городских компактов.

Существует несколько моделей, как с приводом 4х4 - Surf, так и 4х2 - Reef. За счет того, что в качестве доноров обычно используются подержанные Suzuki и Ford, цены вполне приемлемые. И что интересно, стоимость амфибий Dutton 4х2 и 4х4 в принципе на одном уровне.

Цена: $15 000 – 28 000 (новый), средняя цена ходового экземпляра – $ 20 000 (все цены – без учета легализации в Украине).

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БРДМ-2 (1963 – 1989 гг.)

Еще один – после ТПК – реально доступный в Украине плавающий автомобиль. Бронированная разведывательно-дозорная машина – так расшифровывается ее название, она построена как боевая единица для сухопутных частей Советской Армии.

Для повышения проходимости имеет систему регулирования давления в шинах и две пары выдвижных колес с собственным приводом, т.е. колесная формула БРДМ на самом деле 8х8. Силовой агрегат – бензиновый V8, аналогичный грузовику ГАЗ-53. На плаву бронированная амфибия устойчива, есть водометный движитель, который не боится мелководья со всеми его сюрпризами.

Высокие мореходные качества БРДМ-2 используют любители экстремальных выездов на природу. Они модифицируют машины для повышения комфорта.

В продаже в Украине встречается много экземпляров, переоборудованных владельцами для “гражданской” эксплуатации – с прорезанными в броне окнами, “газифицированной” системой питания, комфортабельным салоном, увеличенным за счет демонтированных выдвижных колес. Кстати, стоят такие тюнингованные машины дешевле, чем броневики “в оригинале”.

Цена: $8 000 – 30 000, средняя цена ходового экземпляра – $ 8 000 – 12 000

Amphicar 770 (1961 – 1968 гг.)

Считается единственной в мире гражданской амфибией серийного производства – было продано более 3800 машин. “Амфикар” выпускала немецкая компания Quandt Group. Машина проектировалась с нуля, именно как амфибия. Интересно, что кузов при том не представлял собой герметичную лодку, он имел обычные, удобные для посадки двери, чей вырез заходил ниже ватерлинии. Для лучшего уплотнения проема используются дополнительные замки, которые активируются вручную после спуска на воду.

Несложный, а потому неприхотливый 1,1-двигатель от британского Triumph Herald расположен в задней части, там же помещается трансмиссия и привод двух гребных винтов. Грамотная форма кузова обеспечивала неплохую для амфибии скорость на воде – до 15 км/ч, да и на асфальте максималка была приемлемой – 113 км/ч, хотя динамика разгона неважнецкая. Неоспоримое достоинство Amphicar на фоне других земноводных в его дизайне, ведь на суше он смотрится вполне себе обычным автомобилем, и только придирчивый взгляд может вычислить его отношение к водной стихии: ходовые огни и сирена на капоте, выхлопная труба и патрубок трюмного насоса выше ватерлинии. А еще принадлежность к водной стихии выдает регистрационный номер на борту, выданный водной полицией.

Немецкий Amphicar 770 оказался единственной серийной амфибией гражданского назначения. Салон по комфорту не отличается от обычного авто.

Amphicar 770 был недешев в годы своего производства, цена в Германии составляла 12 тыс. марок – для сравнения, VW Beetle в те годы стоил 3,5 тыс. марок. Весьма недешев автомобиль и сегодня.

Цена: $ 50 000 – 90 000 (в Европе и США)

Рекомендация Авто24

Если вам в самом деле вдруг захотелось стать обладателем плавающего автомобиля, рекомендуем присмотреться к ТПК – он же ЛуАЗ-967. Не только из соображений патриотизма, но и с чисто практической точки зрения. Да, он не особенно резвый на шоссе, зато может послужить вам не только как плавсредство, но и как внедорожник с уникальной проходимостью. Немаловажно также то, что многие запчасти подходят от “Запорожцев” и гражданских ЛуАЗов. А незабываемые эмоции от езды и заплывов на ТПК мы вам гарантируем.

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