Чи то злива, чи то теплотрасу прорвало, чи то дорога скінчилася: замість земної тверді перед капотом розливається водна гладь. І тоді гостро хочеться мати автомобіль-амфібію – щоб будь-які водні перешкоди були ніпочому! І насправді, це цілком реально.

За нинішнього рівня технологій зробити плаваючий автомобіль зовсім не складно. І поставити його на конвеєр – теж. Ось тільки через обмежений попит і малий тираж ціна його ну ніяк не виходить демократичною.

Однак, на щастя, є й інші джерела для пошуку підходящої амфібії, крім каталогів сучасних виробників. Ми підібрали вам кілька прийнятних варіантів, які так чи інакше доступні в Україні.

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ЛуАЗ-967 ТПК (1965 – 1989 рр.)

ТПК – транспортер переднього краю, по суті це плаваючий варіант позашляховика ЛуАЗ-969 з його чудовою прохідністю по суші. Армійський автомобіль, що володіє потужним арсеналом позашляхових функцій: привід 4х4 із заднім мостом, заниженою передачею трансмісії і блокуванням заднього міжколісного диференціалу. Рух на плаву неспішний, оскільки гвинтів немає, їх замінюють всі 4 колеса, що працюють в якості гребних. Мореплавність неважлива через низькі борти, які, втім, можна наростити за допомогою знімних бортів (вони ж трапики для виїзду на заболочений берег). На жаль, ці трапи на примірниках, що зустрічаються в продажу часто відсутні.

З мінусів ЛуАЗ-967 – незвичайне компонування "салону" (водій сидить посередині), наявність лише верхнього тенту (без боковин), не дуже надійний двигун від "Запорожця". Автомобіль луцького виробництва дуже невибагливий, оскільки створювався для експлуатації в армії, на передньому краї, в умовах безпосереднього вогневого контакту з противником.

Для непомітності переміщення по полю бою ЛуАЗ-967 ТПК мав кермо, що опускається і спинку водійського сидіння, що складається.

Найдоступніша амфібія в Україні, оскільки в 1990-і роки масово списувалася з армії і розпродавалася населенню.

Ціна: $2000 – 8000, середня ціна ходового екземпляру – $3500 – 4000



Dutton Reef/Surf (з 1989 р.)

Малосерійний виріб виробництва британської компанії Dutton Cars Ltd. Англійці перероблюють в амфібії позашляховики Suzuki Jimny, Samurai а також Ford Fiesta. Пластиковий кузов з розрахованими під режим напівглісування обводами нижньої частини і з цілком сучасною зовнішністю садять на шасі вищевказаних донорів.

Можна придбати або готовий автомобіль, або так званий кит – комплект для самостійної переробки "Джімнік" або "Фієсти" в амфібію. Автомобілі Dutton сертифіковані в розвинених країнах (зокрема, в Бельгії, Великобританії, США), що певним чином характеризує їх безпеку на дорозі і на плаву.



Англійські підприємці знайшли цікаве рішення: вони будують на замовлення амфібії на базі старих позашляховиків і міських компактів.

Існує кілька моделей, як з приводом 4х4 – Surf, так і 4х2 – Reef. За рахунок того, що в якості донорів зазвичай використовуються старі Suzuki і Ford, ціни цілком прийнятні. І що цікаво, вартість амфібій Dutton 4х2 і 4х4 в принципі на одному рівні.

Ціна: $15 000 – 28 000, середня ціна ходового екземпляру – $20 000 (всі ціни – без урахування легалізації в Україні).

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БРДМ-2 (1963 – 1989 рр.)

Ще один – після ТПК – реально доступний в Україні плаваючий автомобіль. Броньована розвідувально-дозорна машина – так розшифровується її назва, вона побудована як бойова одиниця для сухопутних частин Радянської Армії.

Для збільшення прохідності має систему регулювання тиску в шинах і дві пари висувних коліс з власним приводом, тобто колісна формула БРДМ насправді 8х8. Силовий агрегат – бензиновий V8, аналогічний вантажівці ГАЗ-53. На плаву броньована амфібія стійка, є водометний рушій, який не боїться мілководдя з усіма його сюрпризами.



Високі морехідні якості БРДМ-2 використовують любителі екстремальних виїздів на природу. Вони модифікують машини для підвищення комфорту.

У продажу в Україні зустрічається багато примірників, які переобладнані власниками для "цивільної" експлуатації – з прорізаними в броні вікнами, "газифікованою" системою живлення, комфортабельним салоном, збільшеним за рахунок демонтованих висувних коліс. До речі, коштують такі тюнінговані машини дешевше, ніж броньовики "в оригіналі".

Ціна: $8 000 – 30 000, середня ціна ходового екземпляра – $8 000 – 12 000

Amphicar 770 (1961 – 1968 рр.)

Вважається єдиною в світі громадянською амфібією серійного виробництва – було продано більше 3800 машин. "Амфікар" випускала німецька компанія Quandt Group. Машина проектувалася з нуля, саме як амфібія. Цікаво, що кузов при тому не являв собою герметичний човен, він мав звичайні, зручні для посадки двері, чий виріз заходив нижче ватерлінії. Для кращого ущільнення отвору використовуються додаткові замки, які активуються вручну після спуску на воду.

Нескладний, а тому невибагливий 1,1-двигун від британського Triumph Herald розташований в задній частині, там же містяться трансмісія і привід двох гребних гвинтів. Грамотна форма кузова забезпечувала непогану для амфібії швидкість на воді – до 15 км/год, та й на асфальті максималка була прийнятною – 113 км/ч, хоча динаміка розгону поганенька. Незаперечна гідність Amphicar на тлі інших земноводних в його дизайні, адже на суші він виглядає цілком собі звичайним автомобілем, і тільки прискіпливий погляд може визначити його відношення до водної стихії: ходові вогні і сирена капоту, вихлопна труба і патрубок трюмного насоса вище ватерлінії. А ще належність до водної стихії видає реєстраційний номер, що виданий водною поліцією на борту.



Німецький Amphicar 770 виявився єдиною серійної амфібією цивільного призначення. Салон за комфортом не відрізняється від звичайного авто.

Amphicar 770 був недешевим в роки свого виробництва, ціна в Німеччині становила 12 тис марок – для порівняння, VW Beetle в ті роки коштував 3,5 тис марок. Дуже недешевий автомобіль і сьогодні.

Ціна: $50 000 – 90 000 (в Європі і США)

Рекомендація Авто24

Якщо вам справді раптом захотілося стати володарем плаваючого автомобіля, рекомендуємо придивитися до ТПК – він же ЛуАЗ-967. Не тільки з міркувань патріотизму, а й з чисто практичної точки зору. Так, він не особливо жвавий на шосе, зате може послужити вам не тільки як плавзасіб, а й як позашляховик з унікальною прохідністю. Важливо також те, що багато запчастин підходять від "Запорожців" і цивільних ЛуАЗів. А незабутні емоції від їзди і запливів на ТПК ми вам гарантуємо.

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