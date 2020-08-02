Вона може використовуватись і як амфібія, і як човен, і як вантажівка.

В Чернігівській області умілець створив універсальний автомобіль, який може пересуватись як по суші, так і по воді. Виглядає він не дуже привабливо, зате багатофункціональність на висоті.

Безіменна амфібія – це поєднання квардоцикла та човна. Двигун – 1,3-літровий бензиновий, авто має повний привід.

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На воді цей транспортний засіб тримається завдяки понтонам, а пересувається за допомогою гребного гвинта. При бажанні понтони можна зняти і використовувати як човен. Тоді верхня частина амфібії перетвориться в невелику вантажівку.

Авто створено в 2018 році, наразі воно продається.

Нагадаємо, що в Україні випускали амфібію "Муравей".