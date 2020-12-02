Bosch и Weichai Power создали дизельный двигатель с увеличенным коэффициентом полезного действия.

Bosch и китайская компания Weichai Power разработали дизельный двигатель для большегрузных автомобилей, который имеет КПД на 4% выше, чем в современных силовых установках. Достичь цели удалось всего за два года работы.

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Bosch и Weichai Power повысили эффективность дизельных двигателей грузовых автомобилей с показателя примерно в 46% до 50%.

В течение двухлетнего совместного проекта Bosch и Weichai Power, крупнейший производитель двигателей для коммерческих автомобилей в Китае, смогли разработать дизельный двигатель для крупногабаритных грузовиков, КПД которого достиг 50%, тем самым установив новый мировой стандарт. Сегодня тепловой КПД двигателей грузовых автомобилей в среднем составляет около 46%.

"Повысив эффективность на 4%, мы преодолели важный рубеж. Несмотря на то, что дизельному двигателю почти 130 лет, его совершенствование продолжается", – отметил д-р Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH. Вместе со своей системой Сommon Rail с давлением впрыска 2 500 бар, компания Bosch также использовала свой богатый технический опыт в области проектирования систем впрыска топлива. В частности, когда речь идет о грузовых автомобилях и необходимости перевозить тяжелые грузы на большие расстояния, дизельный двигатель остается лучшим решением в ближайшем будущем. Именно поэтому компании Bosch и Weichai стремятся постоянно совершенствовать эту технологию, помня о защите климата и окружающей среды.

Bosch и Weichai запустили совместный проект в сентябре 2018 года. "Bosch внес значительный вклад в беспрецедентное достижение 50-процентной эффективности дизельного двигателя для коммерческих автомобилей Weichai. Мы очень рады, что наше успешное партнерство продолжается", – прокомментировал Тан Сюгуанг, глава Weichai Group.

Для реализации проекта Bosch предложил модульную систему Common Rail для 6-ти цилиндрового дизельного двигателя с рабочим объемом 12,9 л. Поскольку система гарантирует эффективную подачу топлива и впрыска, она является ключевым элементом в обеспечении соответствия двигателя стандарту выбросов "China VI". Система Common Rail Bosch может применяться для уровня давления от 1800 до 2500 бар и быть адаптированной для двигателей объемом до 8 цилиндров. Высокий расход форсунок позволяет оптимизировать стратегию сгорания топлива и достичь высоких показателей эффективности двигателя. В зависимости от требований, система может работать до 1,6 миллиона километров. Common Rail также предназначена для работы с электрифицированной трансмиссией.

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Bosch и Weichai заключили договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве еще в 2003 году. В течение 17 лет компании объединяли усилия и опыт в нескольких проектах, в частности в поставке на китайский рынок мощных, энергоэффективных и экологичных дизельных двигателей. Компании объединяет общая цель – сделать коммерческие автомобили чище, безопаснее и эффективнее.