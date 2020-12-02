Bosch і Weichai Power створили дизельний двигун зі збільшеним коефіцієнтом корисної дії.

Bosch і китайська компанія Weichai Power розробили дизельний двигун для великовантажних автомобілів, який має ККД на 4% вищий, ніж у сучасних силових установках. Досягти мети вдалося всього за два роки роботи.

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Bosch і Weichai Power підвищили ефективність дизельних двигунів вантажних автомобілів з показника приблизно в 46% до 50%.

Протягом дворічного спільного проекту Bosch і Weichai Power, найбільший виробник двигунів для комерційних автомобілів у Китаї, змогли розробити дизельний двигун для великогабаритних вантажівок, ККД якого досяг 50%, тим самим встановивши новий світовий стандарт. Сьогодні тепловий ККД двигунів вантажних автомобілів у середньому становить близько 46%.

"Підвищивши ефективність на 4%, ми подолали важливий рубіж. Попри те, що дизельному двигуну майже 130 років, його вдосконалення триває", - зазначив д-р Фолькмар Деннер, голова правління Robert Bosch GmbH. Разом зі своєю системою Сommon Rail з тиском упорскування 2 500 бар, компанія Bosch також використала свій багатий технічний досвід у галузі проєктування систем упорскування пального. Зокрема, коли йдеться про вантажні автомобілі та необхідність перевозити важкі вантажі на великі відстані, дизельний двигун залишається кращим рішенням у найближчому майбутньому. Саме тому компанії Bosch і Weichai прагнуть постійно вдосконалювати цю технологію, пам’ятаючи про захист клімату та навколишнього середовища.

Bosch і Weichai запустили спільний проект у вересні 2018 року. "Компанія Bosch зробила значний внесок у безпрецедентне досягнення 50-відсоткової ефективності дизельного двигуна для комерційних автомобілів Weichai. Ми дуже раді, що наше успішне партнерство продовжується", - прокоментував Тан Сюгуанг, голова Weichai Group.

Для реалізації проєкту Bosch запропонував модульну систему Common Rail для 6-ти циліндрового дизельного двигуна з робочим об'ємом 12,9 л. Оскільки система гарантує ефективну подачу пального та упорскування, вона є ключовим елементом у забезпеченні відповідності двигуна стандарту викидів "China VI". Система Common Rail Bosch може застосовуватися для рівня тиску від 1800 до 2500 бар і бути адаптованою для двигунів об'ємом до 8 циліндрів. Висока витрата форсунок дозволяє оптимізувати стратегію згоряння пального й досягти високих показників ефективності двигуна. Залежно від вимог, система може працювати до 1,6 мільйона кілометрів. Common Rail також призначена для роботи з електрифікованої трансмісією.

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Bosch і Weichai уклали договір про довгострокову стратегічну співпрацю ще у 2003 році. Протягом 17 років компанії об'єднували зусилля і досвід у декількох проектах, зокрема у постачанні на китайський ринок потужних, енергоефективних і екологічних дизельних двигунів. Компанії об'єднує спільна мета – зробити комерційні автомобілі чистішими, безпечнішими та ефективнішими.