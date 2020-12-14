Дизайнерів на проект не залучали, тож вийшло жахливо.

А вийшло "дивне створіння", яке розробники навіть бояться експортувати.

Geely розпочала продажі пікапа на базі кросовера Назвали пікап Farizon Remote FX. Він створений з китайського Geely Boyue Pro (відомий також як Atlas Pro). Замість акуратної п'ятої дверцяти конструктори встановили вантажну платформу, накриту шторкою, також змінена форма заднього бампера і ліхтарів, перенесена запаска.

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Трансформація в пікап призвела до збільшення габаритної довжини на 386 міліметрів до 4,9 метра. В салоні лише змінили логотип на кермі, а також тримісний задній диван поступився місцем двомісному.

Конструкція "паркетника" не змінилася: несучий кузов, лише передній привід, штатний 184-сильний бензиновий турбомотор 1,8 л та 7-швидкісний преселективний "робот". З таким набором "конструктивних змін " вантажопідйомність пікапа просто смішна - 540 кілограмів. Невелика і місткість кузова: глибина вантажного відсіку - 1125 мм, ширина - 1230 мм, висота - 460 мм.

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Ціни на пікап Farizon в Китаї оголошені – базова версія зі світлодіодним оптикою і литими 18-дюймовими дисками обійдеться в 119 900 юанів (1трохи більше 512 тисяч грн), а за топ-комплектацію з адаптивним круїз-контролем, камерами кругового огляду і панорамним дахом попросять 129 900 юанів (554 тис. грн). На експорт модель не піде.